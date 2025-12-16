Il fenomeno Clair Obscur: Expedition 33 continua a macinare numeri da capogiro, confermandosi come uno dei successi più inattesi del 2025. Il titolo di Sandfall Interactive ha vissuto un'impennata di vendite senza precedenti dopo la cerimonia dei The Game Awards della scorsa settimana, dove si è aggiudicato l'ambito premio Game of the Year insieme ad altri riconoscimenti.

Un risultato straordinario per uno studio indipendente francese che è riuscito a imporsi in un mercato dominato dai grandi publisher, trasformando un RPG dalla formula innovativa in un caso di studio per l'intera industria videoludica.

Secondo i dati forniti da Alinea Analytics, il gioco ha venduto oltre 200.000 copie aggiuntive solo nei giorni immediatamente successivi alla premiazione dei TGA.

Ma l'effetto valanga era iniziato già prima: dalla data delle nomination del 17 novembre, Clair Obscur: Expedition 33 aveva già piazzato quasi 400.000 copie in tutto il mondo, dimostrando come il semplice riconoscimento da parte dell'industria possa tradursi in un boost commerciale significativo.

La distribuzione delle vendite post-TGA rivela dinamiche interessanti del mercato attuale. Il 76% delle copie è stato acquistato su Steam, confermando ancora una volta la leadership della piattaforma Valve nel segmento PC. PlayStation 5 si attesta al 21%, mentre Xbox Series X|S registra appena il 3% delle vendite dirette.

Quest'ultimo dato va però contestualizzato: circa 52.000 giocatori Xbox hanno provato il titolo per la prima volta tramite Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft che continua a modificare le metriche tradizionali di successo nel gaming.

I numeri di SteamDB raccontano l'impatto concreto sui giocatori attivi. La domenica precedente ai The Game Awards, Clair Obscur: Expedition 33 contava 22.759 giocatori simultanei sulla piattaforma.

La domenica successiva alla premiazione, quel numero è esploso a 56.993 player, registrando un incremento di oltre 34.000 utenti in un singolo giorno. Un balzo che testimonia come il premio GOTY rappresenti ancora un fattore determinante nelle scelte d'acquisto della community.

Il percorso commerciale del titolo era già stato eccezionale nei mesi precedenti. A maggio, lo sviluppatore aveva celebrato il traguardo simbolico di 3,3 milioni di copie vendute, cifra che ad ottobre era già salita oltre i 5 milioni su tutte le piattaforme.

Con le vendite recenti, Clair Obscur: Expedition 33 si avvicina ormai a quota 6 milioni, numeri che pochi mesi fa sarebbero sembrati irrealistici per un nuovo IP di uno studio indipendente.

Il successo ha varcato i confini dell'industria videoludica, tanto che il Presidente francese Emmanuel Macron ha pubblicamente celebrato la vittoria come "motivo di grande orgoglio per Montpellier e per la Francia".

Una dichiarazione che sottolinea l'importanza crescente del gaming come settore strategico anche a livello istituzionale, specialmente in un paese come la Francia che sta investendo pesantemente nello sviluppo di talenti locali.