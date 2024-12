Ci gira Indiana Jones e l'Antico Cerchio sui vostri PC?

MachineGames ha svelato i requisiti di sistema ufficiali per PC di Indiana Jones e l'Antico Cerchio, inclusi quelli per il ray tracing completo.

Il titolo vedrà infatti la luce tra una manciata di ore.

Poche settimane fa ho avuto modo di provarlo con mano, raccontandovi che «le ore trascorse a Londra in compagnia di Indiana Jones e l’Antico Cerchio sono state un’esperienza di rara intensità, che conferma il potenziale di un gioco in cui MachineGames e Bethesda sembrano aver messo il cuore e l’anima.»

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, per giocare a 1080p/Low a 60 FPS, serviranno come minimo un processore Intel Core i7-10700K o AMD Ryzen 5 3600, 16 GB di RAM e una GPU NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER, AMD Radeon RX 6600 o Intel Arc A580.

Il gioco richiederà inoltre 120 GB di spazio libero su disco. Per giocare a 1440p/High a 60 FPS, gli sviluppatori raccomandano un Intel Core i7-12700K o AMD Ryzen 7 7700, 32 GB di RAM e una NVIDIA GeForce RTX 3080Ti o AMD Radeon RX 7700XT.

Per il 4K nativo a dettagli Ultra e 60 FPS, serviranno un Intel Core i7-13900K o AMD Ryzen 7 7900X, 32 GB di RAM e una NVIDIA GeForce RTX 4080 o AMD Radeon RX 7900XT.

Per sfruttare il ray tracing completo (path tracing) a 4K, serviranno un Intel Core i7-13900K o AMD Ryzen 7 7900X, 32 GB di RAM e una NVIDIA GeForce RTX 4090.

Questo con DLSS 3 Performance e Frame Generation per puntare ai 60 FPS. Il gioco richiederà una GPU con supporto hardware al ray tracing per funzionare.

I requisiti molto elevati per il path tracing completo non sorprendono, trattandosi di una tecnologia all'avanguardia in un titolo moderno.

Insomma, questo nuovo capitolo della saga di Indiana Jones promette di sfruttare appieno le più recenti tecnologie grafiche. Resta da vedere come si comporterà il gioco su configurazioni meno potenti.

