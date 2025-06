La News in un minuto

Microsoft ha annunciato i requisiti PC per Gears of War: Reloaded, remaster del primo capitolo in arrivo il 26 agosto 2025. Il gioco offrirà asset 4K, effetti visivi migliorati, supporto HDR, Dolby Vision e Atmos, oltre a una campagna senza schermate di caricamento. La versione PC includerà supporto ultrawide, Variable Refresh Rate, benchmark integrato e tecnologie NVIDIA DLSS 3.5 e AMD FSR 3.1. I requisiti minimi richiedono Windows 10, processori AMD Ryzen 3 o Intel i5 Skylake, 8GB RAM e GPU come RX 480 o GTX 1650, con 70GB di spazio disco. Tuttavia, i modelli 3D rimangono quelli dell'Ultimate Edition senza aggiornamenti significativi.