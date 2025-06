Borderlands 4 è finalmente disponibile per il pre-order su tutte le piattaforme, e no — contrariamente a qualche voce di corridoio e alle ipotesi circolate nei mesi scorsi — non costerà 90 euro.

La versione standard sarà invece proposta al più comune prezzo di 79,99 euro su console e 69,99 su PC, in linea con la maggior parte dei titoli tripla A di questa generazione.

Nel mentre, però, è ora tempo di scoprire i requisiti minimi e raccomandati della versione PC del gioco (di cui trovate gadget su Amazon).

Borderlands 4 Requisiti PC

Minimi:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

OS: Windows 10 / Windows 11

Processore: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 2700X

Memoria: 16 GB di RAM

Grafica: NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT

Storage: 100 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit. Richiede 8 core di CPU per il processore. Richiede 8 GB di VRAM per la grafica. È richiesta una memoria SSD

Consigliati:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

OS: Windows 10 / Windows 11

Processore: Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5800X

Memoria: 32 GB di RAM

Grafica: NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT

Storage: 100 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit. Richiede più di 8 core di CPU per il processore. Richiede 12+ GB di VRAM per la grafica. È richiesto uno spazio di archiviazione SSD

Dal punto di vista tecnico, Borderlands 4 sarà alimentato dall’Unreal Engine 5, e questo si riflette nei requisiti PC, che sono decisamente esigenti.

Non ci sono ancora dettagli su risoluzione, framerate o settaggi precisi corrispondenti a queste configurazioni, né è chiaro se le specifiche facciano riferimento all’uso di upscaling come DLSS o FSR.

Inoltre, il gioco includerà Denuvo, il contestato sistema anti-tamper già presente al lancio in Borderlands 3, ma che in seguito è stato rimosso — segno che probabilmente anche questa volta non sarà permanente.

La data di uscita è fissata per il 12 settembre 2025, e se da un lato c’è entusiasmo per l’arrivo del nuovo capitolo, dall’altro i requisiti tecnici e la presenza di Denuvo suggeriscono che i giocatori su PC dovranno tenere d’occhio le prestazioni al day one.

In ogni caso, la formula alla Borderlands sembra destinata a tornare in grande stile, tra caos, loot e quel tocco di umorismo sopra le righe che ha reso la serie un cult. Sperando ne valga la pena.