Che fine hanno fatto Max Payne 1 & 2 Remake? Ci sono novità

I remake di Max Payne 1 & 2 stanno facendo “progressi costanti” e sono attualmente in piena produzione, come confermato da Remedy Entertainment nei suoi ultimi risultati finanziari relativi al quarto trimestre del 2024.

Lo studio finlandese, noto per titoli come Alan Wake 2 (che trovate su Amazon) e Control, ha dichiarato che lo sviluppo sta avanzando verso “obiettivi chiave”, in collaborazione con Rockstar Games, il publisher che detiene i diritti della serie.

Nonostante l’assenza di una data di uscita, il progetto è ormai in produzione da quasi un anno, dopo essere entrato nella sua fase più avanzata nel secondo trimestre del 2024.

I progressi compiuti sono stati annunciati la società nei suoi risultati finanziari per il trimestre terminato a dicembre 2024. come riportato anche da PSU.

«Max Payne 1 & 2 Remake sta facendo progressi costanti nella piena produzione. Lo sviluppo si sta dirigendo verso gli obiettivi chiave dello sviluppo insieme all'editore del gioco, Rockstar Games», si legge.

I remake di Max Payne 1 & 2 sono stati annunciati nell’aprile 2022 e, fin dall’inizio, Remedy ha chiarito che l’operazione non si limiterà a un semplice aggiornamento grafico, ma sarà una ricostruzione completa, sviluppata con il potente Northlight Engine, lo stesso motore utilizzato per Alan Wake 2.

Proprio per questo, il budget stanziato per il progetto è stato equiparato a quello dell’ultima avventura horror di Remedy, suggerendo un investimento significativo.

L’aspettativa è dunque quella di un remake che possa restituire il fascino noir e la brutalità del bullet-time che hanno reso celebri i due classici degli anni 2000, ma con una qualità tecnica al passo con gli standard odierni.

L’idea di vedere Max Payne tornare in vita con una veste moderna è sicuramente entusiasmante, ma ci sono delle incognite. Il rischio di snaturare il fascino dei giochi originali è sempre dietro l’angolo, soprattutto quando si cerca di bilanciare fedeltà e innovazione.

E poi, c’è la questione della voce: Max Payne senza McCaffrey (venuto a mancare alcuni mesi fa) potrà mai essere lo stesso? Remedy ha una grande responsabilità sulle spalle, e la speranza è che non si limiti a fare un remake visivamente spettacolare, ma che riesca a restituire l’essenza di un personaggio iconico.