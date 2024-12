Che fine ha fatto UFL su PC e mobile? Ci sono novità

Da pochi giorni è diventato ufficialmente disponibile UFL su PS5 e Xbox Series X|S: l'ambizioso titolo di Strikerz Inc. è un concorrente decisamente agguerrito dei più celebri eFootball e EA Sports FC 25.

Come tutti i free-to-play più importanti, è ovviamente possibile giocarlo su console senza alcun acquisto obbligatorio, anche se sono disponibili microtransazioni per ottenere vantaggi e bonus specifici.

Rispetto ai suoi principali concorrenti, UFL ha però un "punto debole" da non sottovalutare: oltre al dover affrontare la sfida di una nuova IP in un mercato già controllato da EA Sports e Konami, il titolo di Strikerz Inc. è disponibile su molte meno piattaforme.

EA Sports FC 25 può infatti contare su tutte le principali piattaforme videoludiche in commercio, mentre eFootball ha basato gran parte del suo successo sulle controparti disponibili per smartphone.

Gli autori di UFL sono più che consapevoli della necessità di arrivare almeno su PC e smartphone, confermando che avrebbero svelato le rispettive date d'uscita nel corso del 2024.

Ad oggi appare evidente che non sarà possibile alcuna data di lancio, ma come segnalato da GamingonPhone sono arrivati alcuni dettagli importanti sui rispettivi periodi di lancio.

Il CEO Eugene Nashinov ha infatti confermato che l'edizione PC di UFL sarà disponibile nel corso del 2025, ma i fan sui dispositivi mobile dovranno attendere ancora più a lungo, addirittura fino al 2026.

Nashinov spiega infatti che la versione per smartphone sarà curata da un team diverso, anche se i lavori sono già iniziati nelle scorse giornate:

«Non sarà rilasciato nel 2025 perché dobbiamo adattare molte cose all'ecosistema mobile, ma uscirà sicuramente dopo. Siamo fiduciosi che questa sarà una buona esperienza separata di UFL su dispositivi mobile».

Pare dunque che l'unico modo per scoprire le novità di UFL, almeno per il momento, sia quello di procurarvi una console di ultima generazione, ma chi possiede un PC potrà unirsi al divertimento calcistico dal prossimo anno.

Per quanto riguarda i dispositivi smartphone, possiamo solo sperare che riesca effettivamente a uscire nel 2026, dato che l'intenzione sembrerebbe quella di creare un'esperienza ben diversa.

Come sempre, vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena avremo ulteriori novità in merito.