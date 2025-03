C'è una demo gratis su Steam da evitare: pericolo virus

Negli ultimi giorni, alcuni utenti hanno sollevato serie preoccupazioni riguardo a un gioco elencato su Steam, intitolato Sniper: Phantom's Resolution.

Il titolo, pubblicato dallo studio "sierrasixstudios", presenta materiale promozionale sospetto e un sito web esterno che ospita una presunta demo gratuita, che potrebbe in realtà essere un virus.

L'utente che ha lanciato l'allarme su un forum ha notato che tutta l'arte promozionale del gioco sembra essere stata rubata da altri titoli ben noti, in particolare Sniper Ghost Warrior Contracts 2 (che trovate su Amazon).

Anche il sito web ufficiale del gioco appare molto scarno di informazioni, e l'unico link disponibile conduce a una demo che, secondo le prime analisi, sarebbe un file dannoso.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

L'aspetto più preoccupante è che il dominio del sito web è stato registrato appena una settimana fa, un segnale d'allarme che spesso accompagna truffe e malware diffusi tramite esche digitali.

Fortunatamente, il download della demo non è disponibile direttamente dalla pagina di Steam. Tuttavia, gli utenti vengono indirizzati al sito dello sviluppatore per scaricare il gioco.

Questa tecnica è spesso usata da malintenzionati per aggirare i controlli di sicurezza delle piattaforme ufficiali e diffondere software malevolo.

L'utente che ha segnalato il caso ha ammesso di aver ricevuto l'informazione tramite un messaggio privato su Discord da una fonte sconosciuta.

Alcuni membri della community hanno quindi messo in dubbio la veridicità della denuncia, suggerendo di non trarre conclusioni affrettate senza una verifica approfondita. Tuttavia, la presenza di asset rubati e il sospetto legato alla registrazione recente del dominio restano elementi critici da considerare.

Al momento, non ci sono prove definitive che confermino che la demo sia effettivamente un virus, ma diversi esperti di sicurezza informatica stanno cercando di testarla in ambienti virtuali sicuri per verificare la presenza di codice malevolo.

Nel frattempo, si consiglia agli utenti di non scaricare alcun file da fonti non ufficiali e di segnalare eventuali anomalie direttamente a Steam.

Se nel frattempo volete supportare il lavoro di SpazioGames, potete acquistare su Amazon i vostri videogiochi preferiti senza alcun costo aggiuntivo.