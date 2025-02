C'è un test aggiuntivo per Elden Ring Nightreign, ma dovete essere velocissimi

Dopo il disastroso lancio del network test di Elden Ring Nightreign, FromSoftware ha deciso di concedere una fase addizionale di test a tutti i giocatori abilitati a partecipare.

La fase addizionale di network test di Elden Ring Nightreign sarà avviata il 15 febbraio 2025 alle 12:10, quindi dovrete fare prestissimo per poter entrare all'interno dei server.

La comunicazione è arrivata poco tempo fa, nel momento in cui scrivo, tramite l'account X di Elden Ring.

La terza fase che si avvierà tra pochissimo sarà ancora priva delle password per le partire. Una soluzione che FromSoftware ha provato a implementare per evitare il più possibile gli errori e le disconnessioni:

«Per la prossima sessione di test #NIGHTREIGN, il matchmaking Multiplayer Password sarà disabilitato. Non impostare una Multiplayer Password, poiché non sarai in grado di effettuare il matchmaking. Ci scusiamo per l'inconveniente.»