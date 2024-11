C'è un nuovo gioco gratis dagli autori di Runescape

Fen Research ha lanciato oggi su Steam il nuovo MMORPG gratuito Brighter Shores, creato dallo sviluppatore di Runescape.

Il gioco è disponibile in Accesso Anticipato e promette centinaia di ore di gameplay in un mondo fantasy ricco di magia e misteri, come riportato anche da DSO Gaming.

In Brighter Shores, i giocatori vestiranno i panni di una nuova recluta della guardia cittadina di Hopeport, trovandosi presto coinvolti in eventi inaspettati.

Dovranno infatti affrontare una misteriosa tempesta sul porto e l'agitazione dei goblin locali. Poco sotto, il trailer ufficiale.

Il video di lancio mostra alcune delle ambientazioni e delle creature che i giocatori incontreranno esplorando il mondo di Brighter Shores.

Il gioco offre un'ampia varietà di classi e professioni tra cui scegliere, permettendo ai giocatori di personalizzare il proprio personaggio.

La mappa di gioco è vasta e ricca di luoghi da esplorare e creature fantastiche da affrontare.

Fen Research ha dichiarato che continuerà ad espandere il gioco nei prossimi mesi, rilasciando nuovi contenuti in formato episodico.

L'Accesso Anticipato dovrebbe durare circa 6 mesi, ma il gioco include già la maggior parte delle funzionalità principali.

I requisiti di sistema sono piuttosto accessibili: è sufficiente un processore Intel i3 o AMD equivalente, 8GB di RAM e una scheda grafica DirectX 11 con 2GB di memoria. Sono richiesti inoltre 2GB di spazio libero su disco.

Gli appassionati di MMORPG potranno quindi provare gratuitamente questa nuova avventura fantasy, che promette di offrire un'esperienza di gioco longeva e in continua evoluzione.

