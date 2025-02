C'è un nuovo gioco DC Comics sulla Justice League: ecco i dettagli

Il mondo dei videogiocatori sta aspettando un nuovo videogioco di Batman, ma nel frattempo Warner Bros e DC Comics annunciano DC: Dark Legion.

Basato sulla saga a fumetti Dark Nights: Metal, il gioco permetterà ai giocatori di reclutare eroi e villain per affrontare minacce multiversali (tramite Gamespot).

Il gameplay si divide in più fasi: nella Batcaverna si potranno costruire stanze e allenare i personaggi, mentre l’esplorazione porterà in luoghi iconici come Gotham City, Metropolis e Atlantide, dove si affronteranno battaglie strategiche in tempo reale o sfide PvP.

Lo sviluppatore FunPlus, noto per titoli mobile come State of Survival, ha annunciato la data di uscita di DC: Dark Legion per il 14 marzo, con pre-registrazioni già disponibili su App Store e Google Play anche tramite il sito ufficiale.

Per incentivare i giocatori nel provare quello che non è chiaramente il videogioco di Batman Beyond che tutti stavamo aspettando, FunPlus ha previsto premi speciali al raggiungimento di determinati traguardi di pre-registrazione:

1 milione: Weapons Optional Gift Pack (scegli 1 tra 5 armi iconiche)

2 milioni: 100 Green Mother Boxes (possono contenere eroi, frammenti di eroi o risorse)

5 milioni: Champion Gift Pack (sblocca Batman, Wonder Woman, Harley Quinn, Flash o Lanterna Verde)

10 milioni: 10x Draws from The Bleed (con eroi completi)

Sicuramente non è il videogioco del mondo DC Comics che stavamo aspettando, per usare un eufemismo, ma almeno i fan sfegatati della Justice League avranno un passatempo videoludico con cui interagire che comprenda il gruppo di eroi. Un gioco che non sia Suicide Squad almeno, ecco.

Warner Bros è in generale in un grande momento di difficoltà, e avrebbe bisogno davvero di un grande videogioco dedicato alle sue proprietà intellettuali.

Da tempo si parla un videogioco open world dedicato al Cavaliere Oscuro, mentre Wonder Woman aspetta ancora giustizia dopo l'annuncio di tanti anni fa.