C'è un gioco che sembra un mix tra Red Dead e Resident Evil

Se siete alla ricerca di un gioco dalle atmosfere simili a Undead Nightmare di Red Dead Redemption, il tutto con un tocco di Resident Evil 7, forse abbiamo ciò che fa per voi.

Huntsville, sviluppato da Michael Janisch, è un gioco in arrivo su Steam che mette il giocatore in uno scenario horror pieno di entità soprannaturali e paranormali.

Come riportato anche da GamingBible, il titolo è ambientato in una vasta vallata, con il giocatore chiamato ad armarsi e muoversi con cautela se vuole sopravvivere alla varietà di mostri che vivono nell'area.

Ogni tipo di creatura ha i suoi punti di forza e di debolezza, e alcune di queste escono solo di notte (come se la situazione non fosse già abbastanza tesa).

Fortunatamente, il gioco prevede la costruzione di veri e propri rifugi, in modo da avere un posto sicuro dove stare mentre si pianifica la prossima mossa.

La costruzione di un rifugio richiederà però dei materiali, che ovviamente il giocatore sarà in grado di recuperare nel mondo aperto.

Per quanto riguarda le attività da svolgere durante il giorno, si tratterà per lo più di setacciare la valle in cerca di rifornimenti, tra cui armi e relative munizioni, cibo, acqua e strumenti come martelli e accette.

Il vostro inventario sarà però limitato, quindi dovrete decidere attentamente cosa portare con voi e cosa no, e lasciare gli oggetti indesiderati a terra o in un contenitore a casa.

Ci saranno molte regioni diverse da esplorare, come campi aperti, montagne, ruscelli e boschi, il tutto talvolta con condizioni meteorologiche estreme. Insomma, non proprio una passeggiata (come potete vedere dal trailer poco più in alto).

Huntsville non ha al momento una data di uscita ufficiale, ma fossimo in voi lo terremmo d'occhio su Steam.

