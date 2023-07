C'è un Silent Hill in uscita che i fan già odiano

Konami e lo sviluppatore Genvid sono al lavoro su una serie in streaming "interattiva" basata sul franchise di Silent Hill, Silent Hill Ascension.

La serie horror, che potete recuperare su Amazon in un'ottima Collection, riceverà infatti un rilancio a modo, il quale toccherà anche questo progetto decisamente particolare.

Anticipando una terrificante storia di traumi intergenerazionali, Ascension promette che gli spettatori avranno «un'influenza diretta e permanente sulla storia e sui personaggi».

Ascension incorporerà trame ramificate e scelte basate sul giocatore, per un'ambiziosa miscela di narrazione in stile Telltale Games e spaventi classici alla Silent Hill, sebbene i fan non sembrano particolarmente entusiasti della cosa (via TheGamer).

Mostrato in esclusiva ai partecipanti del Comic-Con di San Diego, l'ultimo trailer di Ascension ha deluso gli appassionati storici del franchise, come riportato anche su Reddit.

L'atmosfera generale sembra essersi allontanata troppo da ciò che ha reso i giochi originali di Silent Hill così amati dai fan.

Molti sono delusi dalla direzione che sta prendendo il progetto, fin troppo simile a prodotti come Until Dawn.

Si parla inoltre del fatto che Ascension sia un titolo canonico nel franchise di Silent Hill, il che significa che i giocatori cercheranno riferimenti in ogni dove.

Genvid promette che le azioni di milioni di persone decideranno il destino dei personaggi della serie giorno per giorno e che i creatori del progetto non sanno come finirà la trama.

Staremo a vedere se il prodotto finale, previsto genericamente verso la fine del 2023, deluderà definitivamente le aspettative, oppure magari si rivelerà una sorpresa.

Al fianco di Genvid e Konami ci sono Bad Robot Games, la divisione giochi della casa di produzione di JJ Abrams, e Behaviour Interactive, lo sviluppatore di Dead by Daylight e Meet Your Maker.

Parlando invece di Silent Hill 2 Remake, Bloober ha chiarito di voler effettuare un redesign dove necessario, come nel caso dell’iconica infermiera.

Del resto, è anche vero che questa modernizzazione renderà il remake addirittura «più interessante dell’originale», perlomeno secondo le parole dell’artista Masahiro Ito.