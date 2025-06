La decisione di rendere Ciri la nuova protagonista in The Witcher 4 ha inevitabilmente creato divisioni nella community, con diversi utenti scettici per questa scelta.

Una decisione che ha in realtà senso, soprattutto per chi ha già letto i romanzi originali e dettata dal fatto che la storia di Geralt di Rivia può considerarsi conclusa, dopo l'ultimo capitolo e soprattutto in seguito all'ultima espansione (trovate l'edizione completa su Amazon).

Chiaramente potrebbe volerci ancora un po' per convincere chi non ritiene che affidare il futuro della saga a Ciri sia la scelta giusta: ne è consapevole anche la stessa CD Projekt, che oggi chiede alla community di avere pazienza e sospendere il giudizio, almeno per il momento.

In un'intervista rilasciata a GamesRadar+, Jan Hermanowicz, engineering production manager a capo della recente tech demo di The Witcher 4 ha infatti svelato che il team di sviluppo ha svelato volutamente molto poco per la nuova protagonista: ci sono diversi aspetti e dettagli che potranno essere scoperti solo a ridosso del lancio ufficiale.

«Quando uscirà il gioco, sarete in grado di vederla voi stessi e comprendere pienamente il suo personaggio, la sua storia. E penso che quello sarà il momento in cui potrete fare opinioni e prendere decisioni al riguardo. L'abbiamo mostrata in diverse situazioni, due stati emotivi molto diversi l'uno dall'altro. E ci sono tante, tante altre sue parti che mostreremo in futuro».

L'intenzione di CD Projekt è dunque quella di approfondire notevolmente il personaggio di Ciri, mostrandoci sfaccettature che potrebbero sorprendere chi l'ha conosciuta solo tramite i videogiochi.

Hermanowicz ha anche concordato sul fatto che per conoscere più a fondo il suo personaggio sarebbe opportuno leggere i romanzi: un invito che era già stato fatto alla community dalla voce storica di Geralt.

L'engineering production manager ha anche confermato che per The Witcher 4 c'è tutta l'intenzione di portare a termine quello che viene considerato un «salto generazionale», sfruttando pienamente le nuove tecnologie a disposizione.