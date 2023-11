CD Projekt Red chiude le comunicazioni in Italia, che succede?

Il 2023 è stato terribile per quanto riguarda il lavoro all'interno del mondo dei videogiochi e, tra le tante, CD Projekt Red ha dovuto tagliare del personale nei mesi scorsi e potrebbe non essere stata l'ultima volta.

Lo scorso luglio l'azienda polacca aveva annunciato, in un filone inarrestabile di aziende dall'inizio dell'anno ad oggi, di aver tagliato del personale all'interno delle proprie realtà.

Advertisement

«Non c'è un modo semplice di dirlo, ma a oggi siamo in troppi», aveva detto il CEO Adam Kicinski, annunciando il licenziamento di circa il 9% del suo intero team, con circa cento persone che dovranno lasciare la compagnia entro il primo quarto del 2024.

E mentre i lavoratori di CD Projekt Red sono riusciti, successivamente, a guadagnare la creazione di un sindacato dopo grande fatica, gli annunci dei licenziamenti potrebbero nascondere degli altri risvolti.

Controllando gli account social delle proprietà dell'azienda, precisamente gli account Facebook di Cyberpunk 2077 e The Witcher, è apparso poco fa un messaggio decisamente particolare e inaspettato.

Nei rispettivi profili, che potete trovare rispettivamente qui per Cyberpunk 2077 e qui per The Witcher 3, è stata diffusa una comunicazione alla community:

«A partire da domani, tutte le comunicazioni in italiano sui canali social dei nostri franchise verranno interrotte fino a data da destinarsi.

Per rimanere aggiornati sulle novità in arrivo potete seguire le nostre pagine globali su Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e Tumblr. Per problemi tecnici relativi ai nostri giochi, potete inviare un ticket al supporto al seguente link: https://support.cdprojektred.com/it»

Il poco preavviso e le parole scelte lasciano presagire che CD Projekt Red abbia deciso di tagliare gli investimenti relativi alla comunicazione per l'Italia attraverso il social network. Questo significa, banalmente, tagliare il personale delle divisioni marketing e comunicazione che si occupa di creare i contenuti per la piattaforma.

Ovviamente attendiamo un chiarimento da parte di CD Projekt Red, che non mancheremo di riportarvi non appena arriverà.

A chiudere l'anno di CD Projekt Red con una nota positiva ci pensa, se non altro, Cyberpunk 2077 Ultimate Edition che finalmente è stato annunciato dopo tanto chiacchiericcio, e lo potete già trovare su Amazon.