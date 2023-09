Capcom annuncia le fondamentali candele profumate di Street Fighter 6

Non stavate sentendo il bisogno di avere delle candele profumate di Street Fighter 6 ispirate ai vostri lottatori preferiti? Ci ha pensato Capcom a voi.

Mentre Street Fighter 6 continua a vendere tantissimo (lo trovate su Amazon al miglior prezzo), ora potreste accompagnare al suo acquisto anche una bella candela.

Advertisement

Capcom ha già incassato molto dal titolo, che è diventato rapidamente uno dei più venduti di sempre nella storia del publisher nipponico, mentre si prepara al futuro con nuovi personaggi.

Ovvero A.K.I., che arriverà a brevissimo (con un certo fascino a vedere dal trailer) ma, sfortunatamente, non sarà tra le protagoniste del set di candele profumate ufficiali di Street Fighter 6.

Un gadget creato in collaborazione con l'azienda nipponica U-Treasure per celebrare il 35esimo anniversario di Street Fighter.

Questi articoli sono disponibili per il preordine per un periodo limitato tramite il sito web ufficiale dell'azienda, fino al 23 ottobre, con anche le spedizioni internazionali.

Le candele saranno in totale sei, dedicate ad altrettanti personaggi, con degli odori scelti per rievocare l'idea che il personaggio in questione offre. Il suo stile di combattimento, l'estetica, o qualsiasi altra cosa sia venuta in mente a Capcom e U-Treasure.

Ecco le descrizioni delle candele, con relativo personaggio:

Cammy: note di testa agrumate; note di cuore di zenzero e pepe nero; note di fondo legnose

Chun-Li: note di testa di pompelmo; tè floreale, note di cuore di gelsomino; note di fondo di rosa bianca

Jamie: note di testa viola; note di cuore di iris; base in legno di sandalo

Juri: orchidea tigre, note di testa rosa, lampone, note di cuore patchouli, gelsomino, muschio floreale, note di fondo mughetto

Kimberly: note di testa di lampone, mirtillo rosso e frutti di bosco; note di cuore di acerola, prugna, nettarina; base floreale di muschio

Luke: note di testa di arancia fresca e frutto della passione; note di cuore di rosa e gelsomino verde; base ambrata

Le candele sono fatte a mano, e vendono vendute a 3.850 yen, a poco meno di €30 l'una e sono dichiarate per durare 100 ore.

Per altre notizie da Capcom dobbiamo sottolineare che no, Monster Hunter World 2 alla fine non è stato annunciato. Però non è finita.