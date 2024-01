Call of Duty World at War diventa next-gen, e potete provarlo gratis

I fan di Call of Duty non hanno mai dimenticato i capitoli ambientati durante la Seconda Guerra Mondiale, tanto che ora è arrivato un omaggio proprio per loro.

Lasciando da parte l'ultimo capitolo del franchise (potete acquistarlo su Amazon) i vecchi episodi hanno sempre un posto speciale nel cuore degli appassionati.

Difatti, uno dei capitoli di cui i fan chiedono da tempo a gran voce un remake, ossi World at War, è ora stato "trasformato" in chiave next-gen.

Come riportato anche da DSO Gaming, il modder "xoxor4d" ha rilasciato una demo gratuita del suo RTX Remix Path Tracing Mod per Call of Duty: World at War.

Questa RTX Remix Mod è compatibile purtroppo solo con la modalità Zombie del gioco.

Per essere più precisi, funziona solo con la celebre mappa Night of the Undead, che - come i fan più appassionati sapranno fin troppo bene - è la prima mappa Zombie che si sblocca nel gioco originae.

Il tutto non funziona quindi al momento con la campagna per giocatore singolo. Inoltre, si tratta solo di una demo proof-of-concept. In breve, non rappresenta la qualità di un RTX Remix completo.

Tuttavia, si tratta in ogni caso di un modo interessante per rivivere Night of the Undead, con la potenza delle tecnologie odierne: potete scaricare la RTX Remix Mod da questo indirizzo. Si noti che è necessario anche quest'altra mod di compatibilità per farla funzionare.

Restando in tema, ricordiamo che anche Tomb Raider 2 ha ricevuto un trattamento simile, per un risultato realmente sorprendente.

Senza contare GTA: Vice City, reso anch'esso più bello da vedere grazie alla potenza della mod di NVIDIA.

Per concludere, tornando a parlare della serie bellica di Call of Duty, I fan hanno avuto modo di ammirare un video leak di un capitolo della serie ambientato nel futuro, realizzato da Neversoft e mai uscito sul mercato.