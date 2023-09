Bundle Xbox Series X con Diablo IV in sconto! Risparmi 30€!

Siete pronti a vivere un'esperienza di gioco senza precedenti senza svuotare il portafoglio? Allora preparatevi, perché GameStop, il gigante dell'e-commerce videoludico, ha lanciato una promozione straordinaria!

Normalmente, l'irresistibile bundle Xbox Series X con Diablo IV ha un prezzo di listino di 559,98€. Ma attenzione, solo per oggi, la vostra avventura nel mondo oscuro e gotico di Diablo IV sarà a portata di click a soli 529,98€! Sì, avete letto bene: un risparmio netto di 30€ per entrare in possesso di questo tesoro videoludico.

E quando diciamo "tesoro", intendiamo proprio un cofanetto stracolmo di sorprese. Oltre a una copia scintillante di Diablo IV, giocabile sia su Xbox One che su Xbox Series X|S, il bundle vi regalerà una serie di extra mozzafiato. Parliamo della magnifica Cavalcatura Portaluce e della sua impareggiabile Armatura, coronate dal leggendario Mantello della Fede.

Ma aspettate, c'è di più! Questo pacchetto esclusivo è come una pignatta di contenuti aggiuntivi: avrete anche le eteree Ali di Inarius e la simpaticissima mascotte Inarius Murloc per dare un tocco di stile al vostro gioco su Diablo III. Per i fan incalliti di World of Warcraft, preparatevi a galoppare nell'Azeroth a bordo della spettacolare Cavalcatura Amalgam of Rage. E come ciliegina sulla torta, per gli utenti di Diablo Immortal, il bundle vi concede anche il set cosmetico Oscurità Alata Bruna.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 9, abbiamo affermato che "la ricerca della Figlia dell'Odio, madre di Sanctuarium, è un'avventura unica e coinvolgente che non mancherà di appassionare sia i fan storici del franchise che i nuovi adepti, visto che Diablo IV è seriamente rivolto anche a chi non ha mai toccato un capitolo della saga Blizzard in vita sua".

