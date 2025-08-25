Il mondo creato da Gearbox Entertainment si prepara ad accogliere una nuova protagonista pronta a stravolgere il gameplay della serie: Harlowe, la nuova Vault Hunter svelata per Borderlands 4.
Ex scienziata Maliwan della famiglia Truant, Harlowe ha abbandonato i laboratori per dedicarsi a un approccio molto più diretto alla ricerca: studiare i nemici sul campo con metodi esplosivi.
Il suo stile ruota attorno al Cosmic Brilliance, un albero delle abilità basato sullo status Entanglement, che lega i nemici in un intreccio quantistico creando devastanti effetti a catena.
Abilità come Personal Observation aumentano le chance di attivazione negli attacchi corpo a corpo, mentre Action At A Distance permette di diffondere ulteriori status negativi ai bersagli già intrappolati.
Con l’albero Creative Bursts, Harlowe può brandire il Chroma Accelerator, definito dal designer Tommy Westerman come una vera e propria “palla da discoteca della distruzione”. Potenziabile con l’augment Voidstar per congelare i nemici o con Field Research per un utilizzo più frequente, questo strumento aggiunge ulteriore varietà al suo arsenale.
Il terzo albero, Seize the Day, introduce la meccanica dello Zero Point, che manipola la gravità. Abilità come Strange Attractor trasformano i proiettili in colpi guidati verso bersagli sospesi, mentre Falling Bodies consente di sollevare un nemico extra e scagliare automaticamente tutti gli avversari intrappolati al termine dell’effetto.
Oltre alle meccaniche, Gearbox presenterà oggi un cortometraggio dedicato al personaggio, per approfondire la sua storia e le motivazioni che l’hanno spinta a lasciare la ricerca tradizionale in favore della sperimentazione sul campo.
Borderlands 4 uscirà il 12 settembre su Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC, mentre la versione per Switch 2 arriverà il 3 ottobre. Con l’ingresso di Harlowe, il cast dei Vault Hunter sale a quattro, promettendo stili di gioco unici e complementari per affrontare al meglio il nuovo capitolo della saga.