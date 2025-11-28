Bloober Team si prepara a sbarcare su Nintendo Switch 2 con un pacchetto horror di tutto rispetto. Il team di sviluppo polacco, oggi celebrato per l'eccellente remake di Silent Hill 2 che ha conquistato critica e pubblico nel 2024, porterà sulla nuova console ibrida di Nintendo la sua serie horror che ha segnato l'inizio della sua carriera.

Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition arriverà sull'eShop di Switch 2 il 19 dicembre, confermando come la casa di Kyoto stia puntando forte sul supporto di terze parti sin dal day one della sua prossima piattaforma.

Questa edizione definitiva rappresenta l'evoluzione del remake pubblicato da Bloober Team nel 2023, un'operazione ambiziosa che ha fuso insieme i due capitoli originali della saga in un'unica esperienza narrativa interconnessa.

Per chi non conoscesse la serie, Layers of Fear è un horror psicologico in prima persona che ha fatto del suo gameplay walking simulator e dell'esplorazione ambientale i suoi punti di forza, mescolando elementi di sopravvivenza con un forte focus sull'atmosfera e sulla narrazione visiva.

Il primo Layers of Fear trasporta i giocatori nella villa in continua trasformazione di un pittore tormentato, dove gli ambienti si modificano dinamicamente creando un'esperienza allucinatoria e disorientante.

Il sequel del 2018, invece, sposta l'azione su un transatlantico d'epoca ispirato all'età d'oro di Hollywood, seguendo un nuovo protagonista attraverso un viaggio avant-garde tra i meandri della nave e del suo passato travagliato.

Questa Final Masterpiece Edition include entrambi i giochi base, tutti i DLC rilasciati (tra cui Inheritance), nuovi capitoli inediti creati appositamente per il remake e un episodio chiamato Final Prologue originariamente distribuito come contenuto post-lancio.

Dal punto di vista tecnico, Bloober Team promette di sfruttare appieno le potenzialità di Switch 2. La versione per la console Nintendo integrerà ray tracing, HDR e illuminazione dinamica, caratteristiche che dovrebbero valorizzare ulteriormente il design visivo e l'atmosfera claustrofobica che hanno sempre contraddistinto la serie.

Gli sviluppatori hanno inoltre implementato il supporto per touchscreen e controlli di movimento, adattando l'esperienza alle peculiarità dell'hardware Nintendo.

Un elemento particolarmente interessante di questo remake è l'introduzione di nuove meccaniche di gameplay rispetto agli originali. Tra queste spicca una lanterna utilizzabile per respingere presenze oscure e minacciose, aggiungendo un layer di interattività e tensione agli enigmi ambientali che caratterizzano l'esperienza.

L'arrivo di Layers of Fear su Switch 2 segue il lancio di Cronos: The New Dawn, l'horror sci-fi di Bloober Team già disponibile sulla piattaforma. La software house polacca ha inoltre confermato di avere in sviluppo un titolo esclusivo per Switch 2 ancora non annunciato ufficialmente, segnalando un rapporto privilegiato con Nintendo che potrebbe riservare sorprese nei prossimi mesi.