Black Myth Wukong diventa ancora più bello da vedere su PS5 Pro

Black Myth Wukong è stato uno dei videogiochi in grado di conquistare il cuore dei fan, al punto da guadagnarsi non solo una nomination al GOTY di The Game Awards, ma vincendo anche il premio di Gioco dell'Anno per i fan durante la manifestazione.

Un titolo che ha saputo trainare fortemente anche le vendite di PS5 e che, presto, potrebbe riuscire a fare altrettanto anche per le console più potenti PS5 Pro, grazie alla nuova patch disponibile da questo momento.

Come segnalato da Eurogamer.net, l'ultimo aggiornamento ha infatti introdotto il supporto al PSSR, in grado di aumentare la qualità dell'immagine per gli utenti PS5 Pro, oltre a un supporto ai 120Hz per la modalità grafica bilanciata.

Grazie a queste migliorie, adesso la modalità bilanciata appare molto simile alla variante che punta alla qualità grafica, anche se l'aspetto più interessante è indubbiamente il supporto al PlayStation Super Sample Resolution.

Secondo i test condotti da Eurogamer, l'immagine viene di fatto mostrata con un input di 1296p, ma con un risultato molto simile a quello che si vedrebbe con una risoluzione 4K.

Com'è tipico di questa tecnologia potrebbe essere possibile notare alcuni artefatti grafici, se osservato con attenzione, ma posizionandoci a una normale distanza di gioco il tutto dovrebbe risultare praticamente perfetto.

Il PSSR sembra anche non aver rovinato gli effetti di luminosità implementati in Black Myth Wukong (trovate l'edizione fisica su Amazon), confermando che le ottimizzazioni relative a PS5 Pro sono state implementate nel migliore dei modi, a differenza di quanto accaduto precedentemente con altri titoli.

Vedremo dunque se Black Myth Wukong riuscirà dunque a dare una forte spinta anche alle vendite di PS5 Pro, adesso che a livello grafico sembra essere ancora più interessante. Nel frattempo, non possiamo fare altro che consigliarvi di scaricare la nuova patch il prima possibile.

Sebbene non abbia vinto il premio GOTY finale, il titolo di Game Science ha vissuto l'ennesimo momento d'oro dopo i TGA, raggiungendo il picco massimo di utenti mai visto da ottobre.