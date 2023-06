Black Friday Summer Edition Comet: tantissimi prodotti con sconti imperdibili

La catena di elettronica Comet ha recentemente lanciato l'imperdibile promozione "Black Friday Summer Edition", offrendo ai propri clienti la possibilità di acquistare una vasta gamma di prodotti, anche per il gaming, con sconti eccezionali. Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare Forza Horizon 5, che attualmente potete portarvi a casa a soli 34,99€, rispetto agli usuali 69,99€ di listino, con uno sconto del 50% e un risparmio reale di 35 euro.

Forza Horizon 5 vi trasporterà in una fantastica avventura automobilistica in Messico, stato che offre un'ampia varietà di ambienti, da lussureggianti giungle tropicali a deserti aridi, da città vivaci a montagne maestose. La mappa di gioco è la più grande e la più diversificata mai realizzata nella serie Forza Horizon, mentre il catalogo di auto è davvero enorme, includendo alcuni dei veicoli più veloci e iconici del mondo. Ogni vettura può essere personalizzata in vari modi, permettendovi di creare il vostro veicolo ideale.

Advertisement

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9,2, abbiamo affermato che "brillante, vario, splendido da vedere e magnifico da giocare, Forza Horizon 5 riesce nell'arduo compito di superare il suo predecessore. Sebbene non manchino parecchi momenti in cui si bada molto alla quantità, facendo affiorare un forte senso di già visto, il nuovo capitolo della serie è una prepotente dimostrazione di forza e il primo vero ruggito di questa nuova generazione, che è finalmente entrata nel vivo".

Leggi anche Monitor per PS5 | I migliori del 2023

Comet offre prezzi incredibilmente competitivi e in questa promozione speciale è possibile trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui anche le migliori TV gaming. Vi invitiamo a esplorare la pagina della promozione per scoprire tutti i prodotti in offerta, che potete facilmente raggiungere tramite il link fornito in calce.

Inoltre, per rimanere sempre aggiornati sugli ultimi sconti, vi consigliamo di visitare la sezione del sito dedicata alle offerte quotidiane, dove troverete le migliori offerte disponibili online, selezionate per voi per garantirvi di non perdere nulla di interessante. Siamo sempre alla ricerca delle migliori opportunità per voi, quindi non esitate a controllare spesso per non perdere le ultime offerte.