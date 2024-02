Battle.net approda su GeForce NOW con Diablo, Call of Duty e molti altri

GeForce NOW dà il benvenuto a Battle.net, che si unirà a Steam, Epic Games Store, Xbox, Ubisoft Connect e GOG.com.

I primi giochi Battle.net che si uniranno al cloud sono disponibili per lo streaming questa settimana, tra cui Diablo 4, Overwatch 2, Call of Duty HQ e Hearthstone.

Gli utenti che possiedono la versione di questi titoli su Battle.net possono giocarli in streaming da più dispositivi su GeForce NOW senza preoccuparsi delle specifiche di sistema o dei tempi di download.

Questi titoli sono alcuni degli 8 nuovi giochi che arrivano sul cloud questa settimana, per un totale di 30 nuovi giochi che si uniranno al cloud a marzo.

Oltre la metà di questi giochi è in arrivo nella libreria di GeForce NOW al lancio, tra cui Warhammer 40,000: Boltgun, Palia, The Thaumaturge, Outpost: Infinity Siege e altri ancora.

Inoltre, i pass giornalieri saranno disponibili a partire dalla prossima settimana e offriranno agli utenti i vantaggi degli abbonamenti Ultimate e Priority ogni 24 ore.

Date un’occhiata alla lista dei giochi di questa settimana:

STAR WARS: Dark Forces Remaster (Nuovo rilascio su Steam, 28/02)

Space Engineers (Nuovo rilascio su Xbox, disponibile su PC Game Pass, 29/02)

Welcome to ParadiZe (Nuovo rilascio su Steam, 29/02)

Call of Duty HQ (Battle.net)

Diablo IV (Battle.net)

Fort Solis (Steam)

Hearthstone (Battle.net)

Overwatch 2 (Battle.net)

Date anche un’occhiata a cosa arriverà durante il mese di marzo:

The Thaumaturge (Nuovo rilascio su Steam, 4/03)

Classified: France '44 (Nuovo rilascio su Steam, 5/03)

Expeditions: A MudRunner Game (Nuovo rilascio su Steam, 5/03)

Warhammer 40,000: Boltgun (Nuovo rilascio su Xbox, disponibile su PC Game Pass, 5/03)

Winter Survival (Nuovo rilascio su Steam, 6/03)

Taxi Life: A City Driving Simulator (Nuovo rilascio su Steam, 7/03)

Hellbreach: Vegas (Nuovo rilascio su Steam, 11/03)

Crown Wars: The Black Prince (Nuovo rilascio su Steam, 14/03)

Outcast - A New Beginning (Nuovo rilascio su Steam, 15/03)

Alone in the Dark (Nuovo rilascio su Steam, 20/03)

Breachway (Nuovo rilascio su Steam, 22/03)

Palia (Nuovo rilascio su Steam, 25/03)

Bulwark: Falconeer Chronicles (Nuovo rilascio su Steam, 26/03)

Millennia (Nuovo rilascio su Steam, 26/03)

Outpost: Infinity Siege (Nuovo rilascio su Steam, 26/03)

SOUTH PARK: SNOW DAY! (Nuovo rilascio su Steam, 26/03)

Balatro (Steam)

PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo (Steam)

Portal: Revolution (Steam)

STAR OCEAN THE SECOND STORY R (Steam)

STAR OCEAN THE SECOND STORY R - DEMO (Steam)

Undisputed (Steam)

A questo indirizzo trovate in ogni caso la lista completa dei giochi inclusi in Nvidia GeForce NOW, il servizio che vi permette di giocare comodamente in streaming.

