DICE ha confermato che Battlefield 6 impiegherà soldati controllati dall’intelligenza artificiale per integrare le lobby che non raggiungono il numero massimo di giocatori, evitando così battaglie con spazi vuoti.

La decisione è stata annunciata durante un evento dedicato al reveal multiplayer, dove è emerso che, come nel capitolo 2042, anche in Battlefield 6 le lobby non complete saranno automaticamente popolate da bot. Tuttavia, essendo il numero massimo di giocatori ridotto a 64 (rispetto ai 128 del precedente titolo), il fenomeno dovrebbe essere meno frequente.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

DICE ha chiarito che darà priorità ai giocatori reali, distribuendo i bot solo se necessario per completare le squadre. Non è stato però specificato se i bot verranno rimossi automaticamente quando arrivano nuovi giocatori umani.

Parallelamente, un’altra modifica significativa riguarda l’assenza del browser per i server ufficiali: chi cerca game con impostazioni originali dovrà rivolgersi alla modalità Portal, dove sarà possibile accedere a server creati dalla community. Secondo DICE, questa soluzione è già integrata nel menu principale e offrirà filtri per mappa, modalità e regione, consentendo di guadagnare XP anche su server comunitari.

Nonostante ciò, molti giocatori ritengono che una mancanza del browser tradizionale per i server DICE riduca il controllo sull’esperienza: in regioni meno popolate, l’impossibilità di scegliere server persistenti può portare a sessioni casuali con bot o lobby sconosciute, limitando la longevità del titolo.

In aggiunta, EA e DICE hanno confermato che Battlefield 6 includerà una forma di matchmaking legato all’abilità (SBMM), sebbene il reale impatto non sia stato ancora chiarito: non è noto se si tratti di vero SBMM o di un sistema automatico per bilanciare i team dopo l’unione dei giocatori in lobby.

Il lancio ufficiale di Battlefield 6 è previsto per il 10 ottobre 2025, con una open beta programmata per agosto. Il team assicura che il sistema Portal sarà facilmente accessibile e ben visibile nel menu principale, ma dovrà ancora dimostrare la sua efficacia nelle zone con bassa popolazione attiva.