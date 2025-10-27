Gli sviluppatori di Battlefield Studios hanno svelato i contenuti del prossimo aggiornamento per Battlefield 6, destinato ad arrivare domani 28 ottobre alle ore 10.00.

La patch porterà il titolo alla versione 1.1.1.0 e rappresenta uno degli interventi più consistenti dall'uscita della Stagione 1, con modifiche che toccano praticamente ogni aspetto dell'esperienza di gioco.

Il changelog ufficiale rivela un lavoro certosino su meccaniche, bilanciamento e correzione di bug che hanno influenzato l'esperienza dei giocatori nelle ultime settimane.

Sul fronte del gameplay, l'aggiornamento introduce cambiamenti significativi al sistema di movimento dei personaggi.

Le transizioni tra le diverse posture risulteranno più fluide e rapide, mentre gli sviluppatori hanno lavorato per eliminare quegli sgradevoli effetti di rimbalzo che si verificavano dopo gli atterraggi da altezze elevate.

Anche lo scavalcamento degli ostacoli appare più naturale, con animazioni riviste che dovrebbero garantire una maggiore reattività durante le fasi concitate degli scontri a fuoco.

Un capitolo a parte merita il ribilanciamento delle armi, con particolare attenzione alla dispersione dei colpi che ora tiene conto di parametri come danno e distanza in modo più accurato.

I fucili da cecchino hanno ricevuto un trattamento speciale: quando utilizzati da classi diverse dal Ricognitore non aumentano più la dispersione, ma introducono invece un ondeggiamento del mirino durante lo zoom, un compromesso pensato per mantenere il bilanciamento senza penalizzare eccessivamente la versatilità delle loadout.

Anche il sistema di rinculo e il comportamento delle raffiche sono stati ottimizzati, insieme a numerose correzioni su mirini, soppressori e bipiedi.

Il comparto tecnico ha beneficiato di interventi massicci su mappe come Mirak Valley, Siege of Cairo, Liberation Peak, New Sobek City e Manhattan Bridge.

Gli sviluppatori hanno sistemato problemi legati ai punti di respawn che causavano spawn in posizioni inadeguate, oltre a questioni di stabilità generale nelle modalità multiplayer principali.

L'illuminazione e la visibilità sono state riviste, con particolare attenzione agli effetti di nebbia e fumo che in precedenza potevano risultare eccessivamente invasivi o poco realistici.

L'interfaccia utente presenta ora nuovi indicatori che rendono più immediata la comprensione degli sblocchi per armi, pacchetti, gadget e granate.

Sono state introdotte anteprime tridimensionali e video dimostrativi per i gadget, mentre diverse opzioni estetiche ampliano le possibilità di personalizzazione. Gli sviluppatori hanno anche aggiunto la possibilità di personalizzare il paracadute, un dettaglio apparentemente minore ma richiesto dalla community.

Sul versante dei gadget, il MAS 148 Glaive ha ricevuto correzioni sia visive che funzionali, così come i defibrillatori e le Supply Pouch. Una modifica interessante riguarda gli oggetti schierabili che ora non vengono più distrutti dai detriti ambientali, garantendo maggiore longevità agli equipaggiamenti posizionati strategicamente.

Le granate anticarro producono crateri di dimensioni ridotte, mentre per demolire edifici con il martello serviranno più colpi rispetto a prima.

I veicoli non sono stati trascurati, con la risoluzione di problemi relativi al feedback aptico durante il cambio armi sui carri armati e correzioni alle compenetrazioni visive sul modello M1A2 SEPv3. Il comparto audio ha ricevuto un'attenzione particolare, con miglioramenti che spaziano dai passi alle esplosioni, dai missili ai veicoli, fino al bilanciamento generale del mix sonoro.

Una novità interessante è l'aggiunta della radio attraverso gli altoparlanti del controller, un tocco di realismo apprezzato dagli appassionati del genere.

Per chi preferisce l'esperienza single player, la patch corregge bug critici nelle missioni "Mission 01" e "Night Raid", dove alcuni giocatori si trovavano bloccati con problemi di visuale o schermate nere.

Anche la modalità Portal riceve attenzioni, con correzioni a crash, tempi di caricamento del browser server e vari messaggi di errore che compromettevano l'esperienza di gioco personalizzata. L'update introduce inoltre i comandi "Flick Look" per elicotteri, jet e mezzi di trasporto, oltre a sistemare anomalie grafiche con determinate proporzioni video come il formato 16:10.