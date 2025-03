Battlefield 6 sembra un ottimo ritorno al passato

Il futuro di Battlefield si svela attraverso una fuga di gameplay non autorizzata che sta entusiasmando e dividendo la community dei giocatori.

Numerosi filmati di una versione pre-alpha del prossimo capitolo della serie sono ormai ampiamente disponibili online.

Questi offrono uno sguardo approfondito su quello che sembra essere un ritorno alle radici della serie, abbandonando sia le ambientazioni storiche di Battlefield 1 (che trovate su Amazon) e V che il futuro distopico di Battlefield 2042 per riabbracciare un'ambientazione contemporanea, reminiscente dei celebrati Battlefield 3 e 4.

Le immagini trapelate mostrano una mappa urbana denominata "Abbasid" dove i giocatori si affrontano nella classica modalità Conquista.

La distruzione ambientale, elemento distintivo della serie ma ridimensionato in Battlefield 2042, ritorna prepotentemente in questo nuovo capitolo.

I filmati evidenziano come un singolo razzo possa completamente demolire un edificio, con i piani superiori che collassano su sé stessi in modo realistico e spettacolare.

L'interfaccia utente richiama quella di Battlefield 2042, ma con un importante cambiamento: il ritorno al tradizionale sistema di classi che ha caratterizzato la serie per anni. I giocatori potranno nuovamente scegliere tra Assault, Engineer, Support e Recon, abbandonando il controverso sistema di specialisti introdotto nell'ultimo capitolo.

I movimenti appaiono più lenti rispetto a Call of Duty o ad altri Battlefield recenti, anche se questo aspetto potrebbe essere modificato prima della versione definitiva.

Sono evidenti alcuni bug visivi come sfarfallii e detriti che fluttuano nell'aria, ma trattandosi di una versione pre-alpha, queste imperfezioni erano ampiamente previste.

L'account ufficiale di Battlefield su X ha in ogni caso condiviso dettagli sulle funzionalità in fase di test durante questa prima sessione di Battlefield Labs. I server del nuovo capitolo opereranno con tick rate di 60Hz per garantire aggiornamenti più frequenti delle posizioni e delle azioni di tutti i giocatori, migliorando significativamente la reattività del gameplay.

Lo sviluppo di questo nuovo capitolo vede la collaborazione di ben quattro studi diversi. DICE, creatore originale della serie, sta gestendo il multiplayer con l'aiuto di Criterion, che si occupa anche della campagna single-player insieme a Motive.

Ripple Effect, lo studio che ha creato la modalità Portal di Battlefield 2042, sta lavorando a una misteriosa "nuova esperienza Battlefield", con voci che suggeriscono un possibile ritorno della modalità Portal stessa.