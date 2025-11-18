Battlefield Studios ha rilasciato oggi i nuovi contenuti stagionali per Battlefield 6 e Battlefield REDSEC, inaugurando la Stagione 1 – resistenza californiana. Oltre all’aggiornamento, il team ha annunciato una prova gratuita di Battlefield 6 in arrivo più avanti nel mese. Dal 25 novembre al 2 dicembre, i giocatori potranno testare gratuitamente il gioco con una selezione di tre mappe e cinque modalità, un'intera settimana per scoprire la frenesia del multiplayer.

Con l’aggiornamento di oggi, i possessori di Battlefield 6 potranno combattere in Eastwood, una nuova mappa ambientata in un quartiere idilliaco della California del Sud. Campi da golf e ville da sogno diventano ora terreno di guerra, offrendo uno scenario tanto suggestivo quanto caotico per battaglie ravvicinate ad alta intensità.

Debutta anche la nuova modalità Sabotaggio, una corsa contro il tempo in cui distruggere il maggior numero possibile di obiettivi. La modalità sarà disponibile su varie mappe per un periodo limitato, comprese Eastwood e Blackwell Fields, entrambe incluse nella nuova stagione.

Battlefield REDSEC si espande con nuovi contenuti gratuiti. Guanto d'arme introduce una missione inedita, mentre nella modalità Battle royale i giocatori potranno individuare e scassinare i depositi dei superstiti a Fort Lyndon, arricchendo l’esperienza con nuove opportunità di loot e sopravvivenza.

L’aggiornamento trasforma la modalità Portal in una sandbox ancora più potente. I creatori ora dispongono di nuovi strumenti e maggiore flessibilità per progettare modalità personalizzate, costruire scenari su misura e dare vita a esperienze totalmente originali all’interno dell’universo Battlefield.

In parallelo arriva l’evento stagionale resistenza californiana, disponibile sia su Battlefield 6 sia gratuitamente su REDSEC. L’evento introduce un tracciato bonus che può essere completato insieme al pass battaglia della Stagione 1, offrendo ricompense aggiuntive durante tutta la durata dell’iniziativa.

I dettagli completi sulla Stagione 1 sono consultabili nel post dedicato sul blog ufficiale. La fase finale della stagione, offensiva invernale, debutterà il 9 dicembre con contenuti speciali a tema stagionale.

Contenuti principali della Stagione 1 – resistenza californiana

Battlefield 6

Nuova mappa: Eastwood

Nuova modalità: Sabotaggio

Nuovo veicolo: Turfpro PTV Royal

Prova gratuita dal 25 novembre al 2 dicembre

Battlefield REDSEC

Nuova missione Guanto d'arme: Rodeo

Battle royale: nuovi depositi dei survivalisti

Contenuti condivisi tra Battlefield 6 e REDSEC

Prelievi battaglia: armi rare in depositi di alto valore

Nuovo fucile a pompa: DB-12

Nuova arma da fianco: M357 Trait

Nuovo accessorio: fermo per la mano sottile

L’aggiornamento include inoltre numerose correzioni di bug e miglioramenti tecnici, tutti consultabili nella sezione “aggiornamenti gioco”.