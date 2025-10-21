Gli appassionati di Battlefield 6 che giocano su PC con mouse e tastiera potrebbero aver notato qualcosa di strano nella loro mira durante le partite.
Non si tratta di una perdita improvvisa di abilità, ma di alcune impostazioni predefinite che interferiscono con la precisione quando si mira attraverso il mirino dell'arma.
La scoperta ha fatto rapidamente il giro della community, portando molti giocatori a rivalutare le proprie performance nel massiccio sparatutto militare di EA.
Has your aim been feeling off on PC with mouse & keyboard in Battlefield 6? I have found why.— Torbis (@TorbisXD) October 18, 2025
Turn Uniform Inf Aiming Off, scroll down to find zoom sensitivity smoothing, turn that off. Go back to Uniform Infantry Aiming, turn it back on & put the coefficient at 0!#Battlefield pic.twitter.com/80N4tLrZOY
La questione è emersa grazie al lavoro di TorbisXD, un creatore di contenuti specializzato in Battlefield 6, che ha condiviso la sua scoperta su X dopo aver sperimentato con varie configurazioni.
Analizzando attentamente le opzioni disponibili, ha individuato tre impostazioni specifiche che alteravano il comportamento della mira in modalità ADS, ovvero quando si punta attraverso il mirino dell'arma.
La procedura di correzione richiede alcuni passaggi nelle impostazioni del gioco. Per prima cosa è necessario accedere alle impostazioni di mouse e tastiera, quindi selezionare il sottomenu Controlli nella sezione Fanteria.
A questo punto occorre disattivare temporaneamente l'opzione Uniform Infantry Aiming, che normalmente mantiene costante la sensibilità della mira.
Questa disattivazione è fondamentale perché sblocca l'accesso ad altre impostazioni collegate che altrimenti rimarrebbero inaccessibili.
Una volta disattivata l'uniformità della mira, bisogna scorrere verso il basso fino alla sezione Zoom del menu Controlli.
Qui si trova un'opzione chiamata Zoom Transition Sensitivity Smoothing, che deve essere disattivata.
Successivamente si può riattivare l'opzione Uniform Infantry Aiming precedentemente disabilitata. L'ultimo intervento riguarda il coefficiente di sensibilità dello zoom, posizionato immediatamente sotto Uniform Infantry Aiming: questo valore va impostato a zero.
Ma cosa accade realmente quando si modificano questi parametri? Il problema risiede nel fatto che le impostazioni predefinite del gioco tentano di aggiungere una sensibilità supplementare durante l'uso del mirino.
In pratica, nonostante l'opzione Uniform Infantry Aiming sia pensata per mantenere costante la sensibilità in ogni situazione di gioco, altre impostazioni interferivano aumentando la velocità di movimento della mira quando si puntava attraverso il mirino. Questo comportamento rendeva meno naturale e prevedibile il controllo dell'arma durante i combattimenti.
Con le modifiche suggerite, la velocità della mira rimane uniforme indipendentemente dalla modalità utilizzata, eliminando le variazioni indesiderate che potevano compromettere la precisione.
Si tratta di un dettaglio tecnico che può fare una differenza sostanziale nelle situazioni di scontro ravvicinato o nelle sfide a media distanza, dove la coerenza del movimento della mira risulta determinante per avere la meglio sugli avversari.
Nonostante questi problemi tecnici con i controlli, Battlefield 6 sta riscuotendo un notevole successo tra il pubblico.