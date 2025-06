Sono passati ormai quasi 10 anni dall’uscita di Batman: Arkham Knight, ma il desiderio della community di vedere il gioco girare a 60fps sulle console di attuale generazione non accenna a diminuire.

Dopotutto, Rocksteady ha bisogno di riconquistare la fiducia del pubblico. Dopo il clamoroso flop di Suicide Squad: Kill the Justice League — un progetto live service che ha perso rilevanza praticamente subito dopo il lancio, nonostante anni di sviluppo e vari rinvii — lo studio è rimasto orfano di una direzione chiara.

Ora si vocifera che il team sia tornato a lavorare su un nuovo gioco di Batman, ma non è chiaro se si tratti di un sequel diretto della Arkham Trilogy (che trovate su Amazon) o di una nuova iterazione.

Ma fino a quando non ci sarà un annuncio ufficiale, i fan restano in attesa. E cosa c’è di meglio per ingannare l’attesa se non un aggiornamento tecnico che restituisca vita e fluidità a un titolo amato come Arkham Knight?

I social sono pieni di richieste. Molti utenti, come AshenOneVI, stanno invocando il trattamento a 60fps per i grandi classici, includendo Arkham Knight accanto a titoli come Bloodborne e Red Dead Redemption 2.

Altri fanno notare come un eventuale update potrebbe coincidere con il decimo anniversario del gioco, un’occasione simbolica perfetta.

Al momento, però, da parte di Rocksteady non c’è alcuna conferma né smentita. Il silenzio pesa, ma alimenta anche la speranza. L’idea che una semplice patch possa ridare smalto a uno dei migliori action adventure di sempre, restituendolo a una nuova generazione di giocatori nella sua forma più fluida e stabile, è troppo allettante per essere ignorata.

Secondo me, un aggiornamento a 60fps per Batman: Arkham Knight non cambierebbe la storia recente di Rocksteady, ma sarebbe un primo passo importante per riallacciare il rapporto con la propria community.

E per molti, sarebbe anche un gesto dovuto: perché Arkham Knight, con le sue atmosfere cupe, il combat system impeccabile e l’interpretazione definitiva del Cavaliere Oscuro, merita ancora oggi di brillare (e di farlo al massimo della fluidità).