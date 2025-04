Baldur's Gate 3, la versione Deluxe in sconto (ma per poco)

Baldur's Gate 3 si affaccia nuovamente sotto i riflettori con un'offerta che sta catturando l'attenzione dei videogiocatori su più piattaforme.

Mentre la community attende con impazienza l'arrivo di Patch 8, che introdurrà la tanto agognata funzionalità di crossplay, gli sviluppatori di Larian Studios hanno deciso di rendere più accessibile l'esperienza completa del gioco (di cui trovate bellissimi gadget su Amazon) attraverso promozioni simultanee sia su PlayStation 5 che su Steam.

Le offerte riguardano in particolare la Digital Deluxe Edition, una versione premium che include numerosi contenuti aggiuntivi rispetto all'edizione standard.

Gli sconti, che arrivano a toccare il 20% in meno sul prezzo originale, rappresentano un'occasione ideale per chi ancora non ha acquistato il titolo o per chi possiede già la versione base ma desidera accedere ai contenuti esclusivi del pacchetto Digital Deluxe.

Su PlayStation 5, la Digital Deluxe Edition di Baldur's Gate 3 è ora disponibile al prezzo scontato di 63,99 euro, rispetto ai 79,99 euro del prezzo pieno.

La promozione, parte dell'estensione dei Spring Sale del PlayStation Store, rimarrà attiva fino al 24 aprile, offrendo quasi due settimane per approfittarne.

Per quanto riguarda Steam, la piattaforma di Valve ha adottato un approccio leggermente diverso. Sia la versione standard di Baldur's Gate 3 che il pacchetto DLC Digital Deluxe sono scontati del 20%, portando il prezzo combinato a 55,98 euro invece dei consueti 69,98 euro.

In questo caso, però, i giocatori dovranno affrettarsi maggiormente: la promozione su Steam terminerà il 21 aprile, tre giorni prima rispetto a PlayStation.

Gli utenti Xbox Series X|S, invece, restano a bocca asciutta: la Digital Deluxe Edition è disponibile anche su questa piattaforma, ma al momento non beneficia di alcuno sconto.

Con l'implementazione del cross-play all'orizzonte, questo potrebbe essere il momento perfetto per espandere il proprio gruppo di gioco, convincendo amici su altre piattaforme ad acquistare il titolo.

Nel mentre, avete letto che un buco di trama di Baldur's Gate 3 sta facendo impazzire i fan?