Gli appassionati di Baldur's Gate 3 hanno ormai a disposizione un arsenale praticamente infinito di modifiche create dalla community, ma quella appena rilasciata da un utente chiamato Aureilius2112 rappresenta qualcosa di completamente diverso dal solito.

Si tratta infatti di una conversione che trasforma l'avventura fantasy di Larian Studios in un'esperienza degna degli X-Men, portando i mutanti più famosi della Marvel in una ambientazione medievale che strizza l'occhio al classico gioco di ruolo cartaceo.

La mod, denominata Mutant Powers Marvels X-Men, permette di vivere le vicende del Sword Coast nei panni di icone come Wolverine, Tempesta, Ciclope e molti altri personaggi storici della scuderia mutante.

Ciò che rende particolarmente interessante questa mod è l'approccio estetico adottato dal suo creatore. Invece di importare i classici costumi fumettistici che tutti conosciamo, Aureilius2112 ha scelto di utilizzare equipaggiamenti già presenti nel gioco, opportunamente modificati per richiamare i vari personaggi.

Il risultato è una sorta di versione medievale degli X-Men che si integra perfettamente nell'estetica di Baldur's Gate 3, creando un'ibridazione stilistica che funziona sorprendentemente bene.

Tempesta che scaglia fulmini in abiti da stregona fantasy o Wolverine che combatte come un barbaro berserker acquisiscono una nuova dimensione narrativa.

Il roster attualmente disponibile comprende dieci mutanti: oltre ai già citati Ciclope, Wolverine e Tempesta, ci sono Jean Grey, Nightcrawler, Psylocke, Magik, Colosso, Emma Frost e Iceman.

Ogni personaggio è stato associato a una classe di Baldur's Gate 3 che ne rispecchia al meglio le caratteristiche originali. Tempesta, ad esempio, è stata configurata come una Stregona della Tempesta, mentre Wolverine incarna perfettamente il Barbaro Berserker.

L'intelligenza del sistema sta nel mix tra abilità già presenti nel gioco base e nuove capacità progettate specificamente dal creatore per riprodurre i poteri mutanti.

Il creatore ha dimostrato un'attenzione particolare anche al lato narrativo dell'esperienza. Molti dei personaggi includono infatti battute e dialoghi tratti direttamente dalla serie animata originale degli X-Men, quella che ha segnato generazioni di fan negli anni Novanta.

Questo tocco nostalgico aggiunge un ulteriore livello di immersione per chi ha seguito le avventure animate del Professor Xavier e dei suoi allievi. Nel frattempo,

Aureilius2112 continua ad aggiornare il progetto, chiedendo alla community di votare quale mutante dovrebbe essere aggiunto successivamente e perfezionando costantemente le abilità dei personaggi già disponibili.

Un aspetto fondamentale della mod è che non limita affatto la progressione tipica di Baldur's Gate 3. La descrizione ufficiale specifica che i personaggi possono essere tranquillamente sviluppati attraverso il multiclasse, aprendo combinazioni affascinanti.

Si può ad esempio far acquisire a Psylocke un livello da Mago per darle accesso ai Dardi Telepatici, completando così il suo arsenale psionico.

Oppure si potrebbe far prendere a Tempesta un livello da Chierico della Tempesta per potenziare i danni da fulmine e ottenere la capacità di creare acqua. Le possibilità di personalizzazione rimangono quindi intatte, anzi si arricchiscono di nuove sfumature tematiche.