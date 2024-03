Baldur's Gate 3 anticipa un folle crossover "italiano"

Sembra proprio che sia in arrivo un nuovo folle crossover per Baldur's Gate 3: Swen Vincke, creative director e fondatore di Larian Studios, ha infatti anticipato sul proprio profilo X una partnership decisamente inaspettata.

Il terzo capitolo di Baldur's Gate potrebbe infatti diventare presto un po' più "italiano": come segnalato da ComicBook, pare infatti che sia in arrivo una collaborazione con Vampire Survivors, il reverse bullet hell che ha conquistato il mondo.

Il divertente roguelike, disponibile anche su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) aveva già avuto modo di collaborare con Among Us, ma la sua prossima partnership pare proprio che sarà il GOTY 2023.

Swen Vincke ha infatti "chiesto" ai fan se Baldur's Gate 3 dovesse collaborare con Vampire Survivors, lasciando soltanto due scelte: "sì" e "sì c***o".

La seconda opzione ha vinto — con sorpresa di nessuno — portando il creative director a pubblicare una foto in cui si trova insieme a Luca Galante, anticipando dunque che una collaborazione potrebbe davvero essere in arrivo.

Se questo crossover dovesse davvero andare in porto, è probabile che ciò riguarderà proprio il reverse bullet hell, probabilmente con l'aggiunta del cast principale di Baldur's Gate 3 sotto forma di nuovi personaggi giocabili. E magari perfino con armi ispirate alle loro abilità nel gioco di ruolo.

Ironicamente, se ad esempio Astarion diventasse giocabile, potrebbe anche essere la prima volta che Vampire Survivors avrà... un vampiro. Ponendo potenzialmente fine ad uno dei meme di questo gioco fin dal suo lancio.

Per il momento stiamo ovviamente soltanto facendo speculazioni e non sappiamo cosa verrà fuori da questa collaborazione, ma è inutile sottolineare che varrà la pena di seguirne attentamente gli sviluppi. Vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Se volete provare Vampire Survivors in vista di questo crossover, vi ricordiamo che non è soltanto disponibile su Xbox Game Pass: fino a domani 21 marzo potete infatti giocarlo gratis con Nintendo Switch Online.

Ricordiamo che Baldur's Gate 3 ha recentemente rilasciato l'hotfix #22, disponibile anche sulle console Xbox: ciò ha conseguentemente risolto i problemi con il cross-save a causa di aggiornamenti mancanti.

Se stavate invece aspettando l'edizione fisica, abbiamo purtroppo delle brutte notizie: Larian Studios ha annunciato il rinvio ad un periodo tra aprile e maggio su console.