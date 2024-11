Bagarini scatenati con PS5 Pro 30th: inserzioni fino a 30mila euro

Che i bagarini siano diventati sempre di più una piaga del mercato dell'elettronica, è una triste certezza post-2020 – quando, con la crisi dei semiconduttori e i problemi di distribuzione durante la quarantena, le console di nuova generazione divennero praticamente un miraggio per parecchio tempo.

Chi è riuscito a fare delle belle somme all'epoca non ha certo disimparato il suo metodo e torna all'attacco all'uscita di ogni nuovo prodotto, figuriamoci di una edizione limitate come PS5 Pro 30th Anniversary.

Si tratta della speciale versione di PS5 Pro creata per celebrare i trent'anni del marchio PlayStation, che è andata rapidamente a ruba ovunque. Ma, insieme a coloro che l'hanno presa perché appassionati e ci tenevano ad avere questo oggetto da collezione, tra gli acquirenti si nascondevano anche decine di "scalper" o aspiranti tali, come dimostrano i siti di vendita online.

Andando a sfogliare portali come eBay, ad esempio, è possibile vedere tantissimi esemplari di PS5 Pro 30th Anniversary che vengono messi in vendita a cifre davvero impressionanti: qualcuno è arrivato a chiedere 30mila per l'acquisto Compralo Subito della console (spedizioni dalla Germania escluse, sia mai), mentre altri si sono affidati a un'asta.

E sono proprio le aste a confermarci che c'è interesse per la console anche a questi prezzi. E mi permetto di aggiungere "purtroppo", poiché ovviamente se l'offerta del mercato dei bagarini si scopre sempre rispondente a una domanda che le lancia i soldi, il processo si alimenta.

Un venditore, ad esempio, ha messo la "sua" PS5 Pro 30th Anniversary all'asta e per ora, con 48 offerte, è già arrivata a 2.810€. Un prezzo sicuramente più umano, ma manca ancora quasi una settimana alla fine dell'asta e le offerte sono già state numerose.

Continuando a curiosare, qualcun altro sta provando a vendere la sua a 33mila euro (anche qui, spedizione esclusa), e ci sono addirittura 25 utenti che stanno osservando l'oggetto in questo momento, per valutare se comprarlo o meno.

Un'altra asta è invece arrivata a poco più di 5mila euro nel momento in cui scriviamo, con due giorni rimanenti e 80 offerte già presentate da potenziali compratori.

Le inserzioni sono numerose e molte puntano sul prezzo fisso del Compralo Subito che, al di là di chi spara sui 30mila euro, oscilla intorno ai 2-5mila euro (a seconda del singolo venditore) per la console nella confezione sigillata.

Insomma, non sorprende che una console in tiratura così limitata sia diventata subito appetitosa per il mercato dei bagarini, che acquistandone numerosi esemplari per rivenderli a costo maggiorato hanno di fatto reso "inapplicabile" per molti il prezzo di listino che aveva imposto Sony.

La speranza è che comunque in tantissimi non cedano, portando avanti la sensata lotta alla furbizia dei bagarini.

Speriamo anche che per il futuro con la vendita online si riesca ad arginare meglio questo fenomeno. O che, quantomeno, non ci siano più tante persone disposte a pagare i prodotti a un prezzo maggiorato tramite i bagarini.

Se potete "accontentarvi" di una PS5 Pro normale, che già di suo ha un prezzo non proprio oculato, potete trovarla su Amazon.