Il mercato dei dispositivi portatili da gaming continua a mostrare segnali di crescita inaspettata, con Asus che si trova ad affrontare un problema che molte aziende tecnologiche sognerebbero di avere: la domanda per il suo ROG Ally X sta superando ampiamente le previsioni iniziali.

L'azienda taiwanese ha dovuto ammettere pubblicamente di non essere riuscita a produrre abbastanza unità per soddisfare l'appetito del mercato, specialmente per quanto riguarda i modelli di fascia alta.

Durante un incontro con gli investitori, i vertici di Asus hanno rivelato che la risposta del pubblico al nuovo sistema portatile è stata "estremamente positiva" dal suo lancio avvenuto lo scorso 16 ottobre. La carenza riguarda principalmente le varianti premium, quelle che montano le configurazioni hardware più potenti e costose, segmento che tradizionalmente rappresenta una nicchia più ristretta del mercato consumer.

Prodotto in caricamento

La società sta ora correndo ai ripari, lavorando a stretto contatto con i fornitori di componenti chiave per incrementare la produzione. L'obiettivo dichiarato è colmare il divario tra domanda e offerta nel più breve tempo possibile, consolidando la posizione del ROG Ally come pilastro fondamentale nel portfolio gaming dell'azienda.

Particolarmente significativo è il riferimento alla collaborazione approfondita con Xbox, elemento che caratterizza questa terza generazione del dispositivo. Il marchio Microsoft sembra aver conferito una legittimità ulteriore al prodotto, contribuendo probabilmente al suo successo commerciale nel competitivo ecosistema Windows per il gaming portatile.

Vale la pena ricordare che Asus si definisce pioniere in questo segmento, avendo introdotto la prima generazione del ROG Ally circa due o tre anni fa. Da allora, la categoria dei dispositivi portatili basati su Windows si è affermata come altamente redditizia, validando la strategia iniziale dell'azienda di posizionarsi sulla fascia premium del mercato.

Le implicazioni finanziarie di questo successo sono tutt'altro che trascurabili. Asus prevede che la gamma Ally genererà ricavi compresi tra 96 e 160 milioni di dollari nel trimestre fiscale corrente. Guardando al futuro, le proiezioni indicano entrate stabili nell'ordine di 130-160 milioni di dollari per trimestre, cifre che testimoniano come il ROG Ally sia diventato un nuovo motore di crescita per il segmento gaming dell'azienda.

Il successo del dispositivo rappresenta un caso interessante di come il mercato dei videogiochi stia evolvendo. Mentre le console tradizionali e i PC fissi mantengono la loro importanza, emerge con forza la domanda per soluzioni di gioco portatili che non scendano a compromessi sulle prestazioni, anche a costi elevati. Un fenomeno che trova riscontro anche in altri mercati, come quello italiano, dove la mobilità e la flessibilità sono sempre più apprezzate dai giocatori.