Il mercato degli handheld PC continua a registrare sorprese importanti, con ASUS che si trova a dover fare i conti con un successo superiore alle aspettative. A un mese dal lancio dei dispositivi portatili ROG Xbox Ally, l'azienda taiwanese ha confermato in una conference call con gli investitori che la domanda per il modello di punta ha letteralmente travolto le previsioni di vendita.

Una situazione che sta costringendo il produttore a rivedere completamente i piani produttivi, nel tentativo di colmare un gap tra domanda e offerta che si è rivelato più ampio del previsto.

ROG Ally X (qui la nostra recensione), versione premium della lineup, è infatti il protagonista assoluto di questo lancio. Secondo quanto dichiarato dai vertici ASUS, le scorte del modello high-end si sono esaurite rapidamente in diverse aree geografiche, costringendo l'azienda a intensificare la collaborazione con i fornitori di componenti chiave per aumentare la produzione.

La variante base del ROG Ally, con un prezzo più contenuto, non sembra invece soffrire degli stessi problemi di stock, suggerendo che gli early adopter stiano puntando decisamente sulla configurazione più performante.

L'integrazione con l'ecosistema Xbox rappresenta evidentemente un punto di forza significativo per questi dispositivi. La terza generazione di ROG Ally ha infatti approfondito la collaborazione con Microsoft, offrendo un'esperienza più integrata per gli utenti dell'ecosistema verde.

Questa sinergia sembra aver colpito nel segno, contribuendo a posizionare i dispositivi ASUS in una fascia premium del mercato degli handheld PC, un segmento che continua a crescere dopo il successo di Steam Deck.

Durante la chiamata con gli investitori, ASUS ha sottolineato come ROG Ally sia destinato a rimanere un pilastro fondamentale del portfolio gaming dell'azienda. L'obiettivo dichiarato era quello di creare un nuovo driver di crescita nel segmento gaming attraverso un posizionamento premium, e i risultati del primo mese sembrano confermare la validità della strategia.

La risposta positiva del mercato, in particolare per le varianti top di gamma, ha superato le aspettative interne, spingendo l'azienda a rivedere al rialzo le proiezioni.

Il problema delle scorte limitate per il modello X solleva interrogativi interessanti sulla capacità dei produttori di prevedere correttamente la domanda in un mercato ancora relativamente giovane come quello degli handheld PC.

Mentre Steam Deck di Valve ha aperto la strada, dispositivi come ROG Ally stanno dimostrando che c'è spazio per più attori, specialmente se in grado di offrire specifiche tecniche superiori e partnership strategiche con i grandi dell'industria.

ASUS non ha ancora rilasciato dati precisi sulle unità vendute né sul performance della variante base rispetto al modello X, ma la necessità di aumentare urgentemente la produzione parla da sé.

Il contrasto tra la disponibilità dei due modelli suggerisce inoltre che il pubblico dei giocatori PC portatili sia disposto a investire cifre più elevate per ottenere prestazioni migliori, una tendenza che potrebbe influenzare le future strategie di pricing del settore.

L'azienda ha comunque assicurato che sta lavorando per risolvere i problemi di stock nel più breve tempo possibile, con l'obiettivo di soddisfare tutti i giocatori interessati all'acquisto.