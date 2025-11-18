ASUS ha dato il via a una massiccia ondata di aggiornamenti per l'intera famiglia ROG Ally, inclusi i nuovi modelli brandizzati Xbox. Si tratta di una delle patch più corpose mai rilasciate per le handheld gaming del produttore taiwanese, con interventi che spaziano dal firmware del BIOS ai driver GPU AMD, passando per l'app Armoury Crate SE che funge da centro di controllo per questi dispositivi portatili.

Gli aggiornamenti interessano quattro modelli: ROG Ally, ROG Ally X, ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X. La novità più rilevante riguarda l'ottimizzazione delle prestazioni gaming generali grazie al nuovo driver GPU AMD versione 25.10.25.27, che risolve anche un bug audio legato alla funzione Auto Super Resolution.

Per chi cerca il massimo frame rate possibile, ASUS ha inoltre integrato la tecnologia AMD Radeon Chill nel limitatore FPS e modificato il cap da 45 a 40 FPS per sincronizzarsi meglio con il pannello a 120Hz delle console portatili.

Sul fronte del controllo granulare delle prestazioni, il modello ROG Xbox Ally X riceve opzioni esclusive per gestire separatamente i P-core e gli E-core del processore, permettendo agli utenti più esperti di ottimizzare il bilanciamento tra potenza e consumi.

Parallelamente, l'aggiornamento del BIOS porta con sé una gestione energetica più efficiente in modalità Modern Standby, aspetto cruciale per chi usa questi device in mobilità e non vuole ritrovarsi con la batteria scarica dopo averli lasciati in standby nello zaino.

Prodotto in caricamento

Gli shooter enthusiast apprezzeranno particolarmente il miglioramento dell'algoritmo del giroscopio, che dovrebbe garantire una precisione maggiore quando si utilizza il motion control per mirare, una feature sempre più richiesta dai giocatori PC abituati alla precisione del mouse.

Per quanto riguarda ROG Xbox Ally X, l'update del firmware MCU 321 ottimizza gli Impulse Triggers, le vibrazione adaptive dei trigger presenti sui controller Xbox, ora più reattive e fedeli agli input di gioco.

Tra le modifiche all'interfaccia, Armoury Crate SE 2.1.15.0 introduce la possibilità di entrare e uscire dall'esperienza a schermo intero tramite combinazioni di tasti personalizzabili, notifiche per gli aggiornamenti direttamente nel Command Center, e un nuovo design con bottoni grigi nella barra inferiore.

ASUS ha anche modificato alcune impostazioni di default: AMD RSR è ora disattivato per i modelli RC73, il timer di sospensione passa da "mai" a 5 minuti, e viene aggiunto il supporto per i captive portal Wi-Fi, utile quando ci si connette a reti pubbliche.

L'aggiornamento del chipset AMD alla versione 7.03.26.2151 promette miglioramenti generali delle performance di sistema, mentre il firmware del pannello touch (versione 09) e quello del power delivery (versioni diverse per i vari modelli) aumentano la stabilità complessiva.

ASUS ha anche affinato il processo di aggiornamento del BIOS con un sistema di rilevamento dell'alimentatore più preciso, riducendo il rischio di problemi durante il flash del firmware.