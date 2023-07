Astro A50, cuffie gaming TOP per PC e console al prezzo più basso di sempre!

Aggiornamento ore 11:56: Sfortunatamente, il numero di pezzi di cuffie gaming Astro A50 si è esaurito rapidamente. Pertanto, l'offerta è conclusa.

Eccoci finalmente all'attesissimo Prime Day 2023, un evento che fa brillare gli occhi dei cacciatori di affari! Tra le varie gemme di questo ricco tesoro di offerte, trovate le cuffie ASTRO Gaming A50, che potete portarvi a casa a soli 149€, con uno sconto del 46% sul prezzo prezzo più basso recente di 276.31€, per un risparmio reale di oltre 127€.

Progettate per Xbox One, Xbox Series X|S e PC, le cuffie Astro Gaming A50 sono un vero e proprio baluardo dell'audio di alta qualità, dell'ergonomia, del comfort e della resistenza, essenziali per ogni giocatore appassionato.

L'audio ASTRO V2, realizzato in collaborazione con professionisti del gaming, offre un'esperienza sonora coinvolgente e dettagliata. Con Dolby Audio, ogni sfumatura del gioco risuona con una nitidezza cinematografica e, in più, Dolby Atmos, disponibile gratuitamente per due anni, porta il suono a una nuova dimensione, creando un panorama audio tridimensionale.

Il bilanciamento gioco:voce delle cuffie Astro Gaming A50 vi dà il pieno controllo del mix tra l'audio del gioco e la chat, direttamente dalla cuffia, mentre con il software Astro Command Center potrete personalizzare facilmente la vostra esperienza audio, regolando i parametri di input/output e creando profili EQ.

Le lunghe sessioni di gioco non saranno più un problema, grazie alla batteria agli ioni di litio ricaricabile che offre oltre 15 ore di autonomia. E con il supporto per scheda audio USB, puoi godere di un audio perfettamente bilanciato e di uno streaming fluido, senza la necessità di cavi ottici.

Vi suggeriamo caldamente di continuare a seguirci per le prossime offerte del Prime Day 2023, che, ricordiamo, termineranno domani, mercoledì 12 luglio. E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.