Assassins' Creed Shadows riceve la mega patch 1.0.2: ecco cosa cambia

La prima patch maggiore di Assassin's Creed Shadows è in arrivo, con importanti novità che renderanno l'esperienza di gioco più fluida e coinvolgente per gli appassionati dell'avventura ambientata nel Giappone feudale – secondo quanto rivelato da Ubisoft sul sito ufficiale.

L'aggiornamento 1.0.2, disponibile dall'8 aprile su tutte le piattaforme, punta infatti all'introduzione di miglioramenti alla qualità di vita del gameplay e risolve numerosi bug che avevano causato frustrazione tra i giocatori.

La dimensione del download e abbastanza generosa e va dai 9 GB su Mac fino ai 19.5 GB su Xbox Series X|S, con PlayStation 5 che richiederà 11.59 GB. Su PC, invece, i giocatori dovranno scaricare una patch di circa 16 GB.

Assassin's Creed Shadows 1.0.2: cosa cambia?

Tra le novità più attese spicca il ritorno della funzione "Auto-Follow" per i cavalli, una caratteristica molto richiesta dalla community. Attivando il pathfinder, il destriero seguirà automaticamente la strada verso la destinazione marcata, permettendo ai giocatori di godersi il paesaggio senza preoccuparsi della navigazione. È stata anche aumentata la velocità dei cavalli nelle aree urbane, rendendo gli spostamenti più rapidi e meno tediosi.

La personalizzazione del proprio personaggio post-patch diventa più flessibile grazie alla possibilità di resettare i Nodi di Maestria negli alberi delle abilità. I giocatori potranno quindi sperimentare diversi stili di gioco sia per Naoe che per Yasuke, modificando le proprie build in base alle necessità senza dover ricominciare l'avventura da capo.

Un'altra funzionalità molto richiesta era la possibilità di vendere o smantellare più oggetti contemporaneamente. Con l'aggiornamento 1.0.2, i giocatori potranno selezionare e gestire in blocco gli item accumulati durante l'esplorazione del Giappone feudale, risparmiando tempo prezioso nelle interazioni con i mercanti o alla Forgia del Nascondiglio.

Inoltre, per i possessori di PlayStation 5 Pro, l'aggiornamento introduce il supporto PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), tecnologia che migliora la qualità visiva dell'esperienza. I giocatori che già utilizzavano PS5 Pro prima dell'aggiornamento dovranno attivare manualmente questa funzione nel menu Video. A tal proposito, Ubisoft fa sapere che la modalità Bilanciata includerà ora il Ray-traced Specular, che dovrebbe avvicinarla di più alla modalità Qualità che non alla Prestazioni, nella resa visiva.

Il Nascondiglio non sarà più limitato a 30 FPS in modalità Prestazioni, garantendo una maggiore fluidità in questa area frequentemente visitata. Anche il bilanciamento degli scontri con i boss è stato migliorato per offrire sfide più equilibrate e soddisfacenti. Inoltre, un problema particolarmente fastidioso che mostrava la linea del pathfinder nelle foto scattate in modalità Foto è stato finalmente risolto.

Sul fronte tecnico, sono state apportate correzioni ai salvataggi corrotti, ai problemi di FPS e alle texture, insieme a miglioramenti ai controlli e all'accessibilità. Per gli utenti Steam Deck, è stato risolto un problema che rendeva invisibili gli obiettivi da osservare a distanze superiori a 80 metri.

Se volete saperne di più, vi raccomandiamo di dare un'occhiata al change log completo sul sito ufficiale.

Assassin's Creed Shadows è disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Potete scoprire di più sul gioco dando un'occhiata alla nostra video recensione completa.