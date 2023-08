Assassin's Creed, i fan scelgono il secondo miglior assassino (dopo Ezio)

Ubisoft è quasi pronta al rilascio di Assassin's Creed Mirage, un capitolo che promette di tornare alle origini del franchise, sebbene i fan non sembrano voler lasciare da parte i vecchi episodi.

L'episodio che farà seguito a Valhalla sarà come noto un ritorno alle atmosfere dei primissimi capitoli.

Gli appassionati amano discutere del franchise, come testimonia il dibattito su quale sia il miglior capitolo open world della serie.

Ora, però, come riportato anche da GamingBible, i fan si sono dati appuntamento per rispolverare uno dei protagonisti della saga: Edward Kenway.

In molti sostengono infatti che il personaggio principale di Assassin's Creed IV: Black Flag sia uno dei migliori protagonisti della serie.

Edward Kenway è il pirata canaglia che sognava fama e ricchezza, per poi perdere tutto e tutti e diventare l'eroe che era destinato a essere.

L'utente FireyCrow ha chiesto al subreddit di Assassin's Creed: «Per favore, datemi la vostra opinione su Edward Kenway.»

E ancora: «[...] Sono solo io a pensarlo o Edward era più carismatico rispetto agli altri?».

Molti concordano sul fatto che sia il migliore, lodando l'incredibile interpretazione del personaggio da parte di Matt Ryan e la brillante scrittura della sua storia in Black Flag.

«È il mio secondo protagonista preferito dopo Ezio [Auditore, ndR]. Matt Ryan è assolutamente perfetto», scrive un altro fan.

«Lo adoro. Ezio è ancora il mio personaggio preferito, ma Edward è molto vicino. Se avessimo avuto lo stesso tempo per giocare con lui, penso che sarebbe potuto diventare il mio numero 1, ma è difficile battere Ezio con il tempo che abbiamo giocato con lui», un altro aggiunge.

Infine, un altro fan scrive: «Edward è sicuramente il mio protagonista preferito di AC. È stato interessante assistere allo svolgimento della sua storia. Questo è in parte il motivo per cui ho scelto Black Flag come primo gioco di AC per Switch. Un altro motivo è Matt Ryan. L'ho adorato nel ruolo di Constantine».

Restando in tema, dal 10 al 14 agosto prossimo Ubisoft metterà a disposizione gratuitamente ben cinque giochi della saga di Assassin's Creed.

Ma non solo: qualcuno ha immaginato il cast di un ipotetico film live action dedicato ad Assassin's Creed IV Black Flag, con tanto di trailer.

Inoltre, alcuni giorni fa è apparso in rete un video del nuovo Assassin's Creed Jade, con un'ospite dal passato della serie.