Arriva un videogioco dai registi di Avengers Endgame

Il confine tra cinema e videogiochi si fa sempre più sottile. I fratelli Russo, celebri registi dietro alcuni dei più grandi successi Marvel, stanno esplorando nuove frontiere narrative con un approccio che unisce la loro esperienza cinematografica all'universo videoludico.

Il nuovo film dei fratelli Russo, The Electric State, in arrivo su Netflix il 14 marzo, sarà infatti affiancato da un videogioco prequel intitolato The Electric State: Kid Cosmo.

Questo adventure puzzle game sarà disponibile dal 18 marzo esclusivamente per gli abbonati Netflix su dispositivi iOS e Android.

La peculiarità di questa produzione risiede nella sua natura narrativa che si sviluppa nell'arco di cinque anni, focalizzandosi sulla relazione tra i protagonisti Michelle e Chris.

Secondo Anthony Russo, il gioco offre qualcosa di speciale che il film, per limiti di tempo, non può esplorare completamente:

«Il gioco contiene elementi molto particolari su chi sono questi personaggi, sulla loro relazione reciproca e su come questa evolve nel tempo».

Il regista di Avengers: Endgame (che trovate su Amazon) sottolinea come l'esperienza interattiva permetta di approfondire «una meravigliosa e complicata relazione tra fratello e sorella in tutti i suoi aspetti».

Dietro questa operazione transmedia c'è AGBO, la casa di produzione fondata dai fratelli Russo, che nel 2022 ha ricevuto un investimento di 400 milioni di dollari dal colosso del gaming Nexon specificamente per lo sviluppo di videogiochi.

Questa sinergia non è casuale ma rappresenta un pilastro strategico per il futuro dell'azienda.

Sebbene Kid Cosmo sia un gioco mobile, il regista non esclude che future produzioni possano approdare su altre piattaforme, adattando ogni progetto al formato più consono per l'esperienza che intendono offrire.

Questa partnership si inserisce nel più ampio contesto degli sforzi di Netflix nel settore videoludico, un'area in cui il gigante dello streaming sta ancora cercando di definire il proprio posizionamento.

Il percorso non è stato privo di ostacoli, come dimostra la chiusura di uno studio AAA e la cancellazione di diversi progetti in sviluppo.