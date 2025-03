Arriva il sequel di un cult ispirato a Castlevania

Un classico degli anni '80 rinasce in una nuova veste dopo quasi quattro decenni di silenzio. Beyond the Ice Palace 2 fa il suo debutto oggi su console e PC, portando avanti l'eredità di un titolo che ha segnato l'epoca di Amiga, Commodore 64 e ZX Spectrum.

La saga, rimasta dormiente dal 1988, torna con un'evoluzione sorprendente che trasforma il platformer originale in un'esperienza che fonde elementi Soulslike e Metroidvania, mantenendo però lo spirito che ha conquistato i giocatori 37 anni fa.

Il tutto, con un tocco di Castlevania (serie che trovate su Amazon) che troppo male non è.

Il protagonista di questa nuova avventura è il Re Maledetto, un sovrano che ha spezzato le catene della sua prigionia trasformandole in potenti strumenti di combattimento.

Quello che colpisce immediatamente è la direzione artistica: il pixel art di alta qualità rende omaggio alle radici del franchise ma con una sensibilità moderna che soddisfa gli standard attuali.

Storybird Studio, già noto per titoli come Ganryu 2 - Hakuma Kojiro e Wallachia: Reign Of Dracula, ha costruito un mondo dark fantasy ricco di segreti da scoprire e nemici da affrontare.

Il livello di difficoltà si preannuncia elevato, con meccaniche di combattimento e piattaforme che metteranno alla prova anche i giocatori più esperti.

Mentre la versione digitale è disponibile digitalmente da oggi su tutte le piattaforme, gli appassionati del formato fisico dovranno attendere solo qualche giorno in più.

Il 13 marzo arriverà infatti l'edizione retail, che nel Regno Unito può essere preordinata tramite il co-publisher PQube.

A completare l'esperienza troviamo una colonna sonora firmata da Allister Brimble, compositore leggendario nel mondo dei videogiochi. Le sue musiche accompagnano ogni momento di esplorazione e combattimento, creando un'atmosfera che esalta sia i momenti di tensione che quelli di scoperta.

Beyond the Ice Palace 2 si propone quindi di essere un titolo accessibile sia per i fan di lungo corso che per i nuovi giocatori che si avvicinano alla serie per la prima volta: un pezzo di storia videoludica torna a vivere nel 2025, dimostrando come anche i titoli più datati possano rinascere e trovare una nuova dimensione.

Parlando invece del "vero" Castlevania, avete letto che sarebbe in lavorazione un Tripla A dedicato alla serie?