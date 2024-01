Argol: Kronoss' Castle, che è un autentico tuffo negli anni '90, sta arrivando anche su Switch

C'è probabilmente un tempo, nella vita di tutti noi amanti dei videogiochi, in cui abbiamo sognato non solo di giocarli, ma anche di crearli. È un po' quello che è successo al piccolissimo team Argolab Games, con l'artista Olivier Poli e il compositore Solon Barraclough che unendo le forze sono riusciti a dare vita al nostalgico e pittoresco Argol: Kronoss' Castle.

Come potete notare voi stessi dalle immagini, si tratta un gioco che attinge a piene mani dai classici degli anni '90, trasportandovi in un'avventura action platformer in 2D realizzata con un interessante stile pixel art.

«Si tratta di un action platformer ampiamente ispirato ai successi degli anni '90» ci hanno spiegato gli sviluppatori. «Tra un universo gotico e leggende mitologiche, è ben adornato di una colonna sonora ricca ed epica, che vi fa vivere l'avventura nel più puro stile arcade».

Il team, che si descrive come «un piccolo gruppo di appassionati indipendenti, che desiderano offrire giochi divertenti e di qualità», è così riuscito a dare vita a un'avventura composta da sei livelli, con diversi scontri con i boss e una ventina di nemici diversi con i quali vedersela. Il gioco prevede anche due finali alternativi e delle peculiari fasi shoot'em up, dove le cose si fanno anche più movimentate.

Nel corso della vicenda vestiremo i panni di Argol – da cui il nome del gioco – chiamato a incontrare il mago Kronoss alle porte del Castello del Tempo: il suo scopo è quello di salvare il suo amore dalla malattia che la affligge, ma il compito non sarà per niente semplice e le insidie saranno sempre dietro l'angolo.

Il gioco è stato lanciato prima su Steam al prezzo di soli 4,99€ e poche settimane fa è sbarcato anche su Epic Games Store. La parte più interessante per i giocatori console è che gli sviluppatori ci hanno confermato che il progetto è attualmente in lavorazione anche per Nintendo Switch, dove effettivamente una produzione di questo tipo e con questo stile può trovare facilmente casa – dato che si sposa alla grande all'approccio handheld della piattaforma di casa Nintendo.

Devo dire che i capelli verdi e indomiti di Argol mi hanno ricordato un po' la chioma rosa selvaggia di Tombi (ma parliamo di giochi completamente diversi, ndr) e la scoperta di Argol mi ha in effetti fatto provare una dose di sana di nostalgia per i videogame di inizio anni '90. Rimaniamo in attesa dell'uscita su Nintendo Switch per scoprire come l'opera del piccolo team Argobal Games se la caverà anche su console.

Intanto, potete dare un'occhiata al sito ufficiale dello sviluppatore per rimanere aggiornati sulle prossime novità. Potete trovare il loro profilo anche su Instagram.