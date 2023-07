Apple MacMini M2 512GB a prezzo scontato! Risparmi il 17%

Se siete alla ricerca di un desktop compatto ed efficiente, oggi abbiamo l'occasione giusta per voi! Infatti, potete portarvi a casa il desktop Apple Mac Mini M2 512GB a soli 799,99€, rispetto agli usuali 959€ di listino, con un o sconto del 17% e un risparmio reale di 159€. Si tratta assolutamente di un'offerta da non lasciarsi sfuggire!

Il desktop Apple MacMini M2 incarna potenza e versatilità in un formato compatto. Alimentato dalla nuova generazione del chip M2, questo computer è in grado di gestire una vasta gamma di attività con efficienza e rapidità. Il chip M2 è dotato di una CPU 8-core, una GPU 10-core e 8 GB di memoria unificata, permettendoti di realizzare presentazioni sofisticate, giocare a giochi immersivi e molto altro ancora con facilità.

Apple MacMini M2 vi offre una connettività eccellente con due porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, una porta HDMI, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet e un jack per cuffie.

In termini di memoria, Apple MacMini M2 va oltre la RAM tradizionale offrendo una memoria unificata. Questa memoria a larga banda e bassa latenza consente al chip Apple di trasferire i dati più velocemente, rendendo ogni attività più fluida. Per l'archiviazione, Apple MacMini M2 dispone di un'unità di archiviazione 100% flash da 512GB che fornisce abbondante spazio per foto, video, documenti e app.

Leggi anche Notebook gaming | I migliori del 2023

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui anche i migliori monitor gaming. Inoltre, vi suggeriamo caldamente di continuare a seguirci per le prossime offerte del Prime Day 2023, che, ricordiamo, si terrà i giorni 11 e 12 luglio.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.