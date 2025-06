Nintendo ha annunciato un Direct speciale interamente dedicato a Donkey Kong Bananza, l'attesissimo nuovo capitolo della storica serie platform con protagonista il gorilla più amato dei videogiochi.

L’evento si terrà mercoledì 18 giugno 2025 alle 15 ora italiana e durerà circa 15 minuti, durante i quali avremo finalmente uno sguardo più approfondito su questo enigmatico progetto annunciato solo di recente.

L’annuncio è arrivato tramite l’app Nintendo Today!, il nuovo hub mobile di notizie ufficiali della casa di Kyoto, che ha anche fornito gli orari internazionali dell’evento:

Bananza segna il ritorno di Donkey Kong in un'avventura tridimensionale, la prima vera esperienza 3D della serie dai tempi dell’amato (e divisivo) Donkey Kong 64 del 1999.

Non sono pochi i fan che sperano in un platform 3D open world con un’impronta più moderna, magari in stile Super Mario Odyssey ( che trovate su Amazon), ma calato nel mondo lussureggiante delle giungle, delle miniere e dei templi tanto cari alla saga.

In ogni caso, i quindici minuti di Direct potrebbero includere un trailer gameplay completo con ambientazioni inedite, la presentazione dei personaggi giocabili, magari con qualche sorpresa.

E, se siamo fortunati, una data di uscita precisa o almeno una finestra temporale. Da fan della vecchia scuola Nintendo, non posso che essere sinceramente emozionato.

Spero solo che Bananza riesca davvero a innovare senza tradire lo spirito classico del franchise. Non voglio solo nostalgia: voglio un Donkey Kong nuovo, sorprendente, e magari anche un po’ folle, come solo Nintendo sa fare quando decide di mettersi davvero in gioco.

Restando in tema, Nintendo ha avviato un sondaggio limitato per gli utenti di Switch 2, allo scopo di capire come va con la nuova generazione.

Ma non solo: con l'uscita di Switch 2, tantissimi di voi stanno mettendo in mostra la loro conoscenza del mondo Nintendo: ma sapete davvero tutto?