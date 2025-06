Il lancio di Nintendo Switch 2 è senza dubbio uno degli eventi chiave di quest'anno videoludico, con la console ibrida della grande N che sta facendo registrare importanti record di vendita.

Al di là di una line-up di lancio a mio avviso migliorabile, la console ha ovviamente scatenato l'interesse e l'amore dei fan di Nintendo – sia i più giovani, sia quelli di lunga data: tra appassionati, esperti veri e propri e cultori della storia della casa di Kyoto, è un periodo decisamente ricco per i fan di Super Mario e compagni.

Così, il nostro esperto Valentino Cinefra ha messo insieme per voi un quiz che sfiderà la vostra cultura sul mondo Nintendo: ricordate davvero le tappe e le curiosità sulla storia della compagnia? Conoscete le sue persone chiave, i suoi successi e perfino i suoi flop?

Se ritenete di poter dare una risposta corretta a tutte queste domande, potete già far seguire alle parole i fatti, divertendovi con il nostro quiz.

Gioca ora! 20 domande 20s per domanda Quanto ne sai su Nintendo? Metti alla prova le tue conoscenze! 32 partecipazioni

Come sempre, il quiz si compone di 20 domande – con 20 secondi di tempo per rispondere a ciascuna: occhio quindi a non provare a barare, cercando le risposte.

Vi ricordiamo che da diversi mesi abbiamo lanciato un hub dedicato interamente ai nostri quiz, dove potete divertirvi a mettere alla prova la vostra cultura su console, saghe e Storia.

Buon divertimento!

