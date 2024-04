Invincible diventerà un videogioco AAA: ecco i dettagli

Prodotti come Invincible dimostrano di parlare ad un pubblico molto ampio e, come spesso accade in questi casi, arrivano progetti multimediali di vario tipo tra cui un videogioco AAA, annunciato poche ore fa.

Dalla serie a fumetti (la trovate su Amazon) fino alla serie TV di Amazon Prime Video, il capolavoro a fumetti di Robert Kirkman continua il suo viaggio per imporsi sempre di più nell'immaginario collettivo.

A onor del vero è già uscito un videogioco di Invincible da pochissimo, ma si tratta di una produzione minore rispetto a quella che Skybound vuole mettere in piedi per questo progetto di sviluppo AAA.

Skybound, l'azienda che detiene i diritti delle proprietà intellettuali fumettistiche (tra cui The Walking Dead) ha lanciato una campagna di crowdfunding per finanziare il videogioco di Invincible.

Nella pagina della campagna, l'azienda ha affermato che l'obiettivo per sviluppare un titolo basato sulla serie di fumetti creata da Robert Kirkman. Nel momento in cui scriviamo la campagna ha raccolto oltre $446mila a fronte di un obiettivo di $50mila prefissato.

David Alpert, CEO di Skybound Entertainment, ha dichiarato:

«Siamo entusiasti di lanciare questa campagna di crowdfunding regolamentare su Republic, invitando i fan a unirsi a noi in questa nuova espansione e impresa. In Skybound diamo priorità alla promozione di connessioni significative con il nostro pubblico e questa iniziativa consente ai fan non solo di immergersi nel mondo di Invincible ma anche di contribuire direttamente alla sua espansione.»

Il videogioco AAA di Invincible sarà sviluppato da uno studio interno di 30 persone composto da veterani del settore provenienti da tantissimi studi, tra cui Activision Blizzard, EA ed Epic Games.

Le aspettative sono senz'altro molto alte, mentre è ovviamente presto per sapere qualsiasi dettaglio sulla produzione in sé.

Parlando di fumetti e videogiochi, qualche tempo fa è stato annunciato anche il videogioco di The Last Ronin, epica storia delle Tartarughe Ninja.