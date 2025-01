Anche Square Enix supporta Los Angeles dopo gli incendi

Dal 7 gennaio la contea di Los Angeles sta affrontando una tragedia vera e propria, visto che l'area è funestata da un incendio di proporzioni gigantesche che sta mietendo molte vittime, e anche Square Enix ha deciso di dare una mano facendo la propria parte.

Square Enix ha infatti deciso di contribuire alla causa con una donazione alla Croce Rossa Americana (tramite Dualshockers).

Inoltre, la compagnia autrice di Final Fantasy VII Rebirth (lo trovate su Amazon) ha annunciato l'organizzazione di una raccolta fondi interna, arricchita da un programma di "matching gift", in cui l'azienda raddoppierà le donazioni dei dipendenti. I fondi raccolti saranno destinati a diverse organizzazioni locali impegnate nelle operazioni di soccorso, ovviamente.

Square Enix ha espresso la sua speranza che coloro che sono stati colpiti possano presto trovare sollievo e tornare a una vita serena. L'iniziativa rappresenta un esempio di come l'industria videoludica possa fare la sua parte in momenti di emergenza, sostenendo comunità in difficoltà e contribuendo a portare aiuti concreti nelle zone colpite.

Gli incendi hanno già causato la morte di almeno 27 persone e costretto oltre 82.000 residenti a lasciare le proprie case a causa di ordini di evacuazione obbligatori, con altre 90.000 persone sotto avvertimenti di evacuazione. La situazione è resa ancora più critica dalle condizioni di grave siccità e dai forti venti che alimentano le fiamme, ostacolando il lavoro dei vigili del fuoco impegnati su un'area di circa 45 miglia quadrate nella contea di Los Angeles.

Negli ultimi giorni anche CNBC, Disney, Netflix e Comcast hanno effettuato delle donazioni a supporto, così come la NFL, Walmart e Fox.

E tra le aziende si è aggiunta anche Sony, che soprattutto nella divisione d'intrattenimento generalista trova in Los Angeles un certo attaccamento per le produzioni cinematografiche e televisive che nascono dagli studi presenti nella zona.