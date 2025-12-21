Anche le azioni più banali possono trasformarsi in momenti epici, almeno se si è fan dei soulslike. Una nuova estensione per Google Chrome sta facendo sorridere il web, reinventando l’invio delle email su Gmail con una notifica ispirata direttamente a Dark Souls.

Nel corso degli anni Dark Souls è diventato molto più di una semplice serie videoludica: il suo linguaggio visivo, le sue scritte iconiche e il senso di trionfo dopo ogni vittoria sono ormai parte della cultura pop.

Proprio su questo immaginario fa leva “Gmail Email Sent”, un'estensione per Chrome che aggiunge un tocco decisamente sopra le righe alla routine quotidiana.

Una volta installata, l’estensione modifica il classico feedback di Gmail che conferma l’invio di un messaggio. Al posto della solita notifica discreta, sullo schermo compare un enorme e solenne “EMAIL SENT”, mostrato con il font inconfondibile della saga FromSoftware.

L’effetto è immediato: ogni email inviata sembra il risultato di una battaglia durissima, degna di un “VITTORIA” dopo aver sconfitto un boss.

Il risultato è volutamente esagerato e ironico. Che si tratti di una risposta veloce, di un’email di lavoro o dell’ennesimo messaggio nella catena infinita di “come da accordi”, ogni invio assume un peso epico, strappando inevitabilmente un sorriso a chi conosce bene le sofferenze (e le soddisfazioni) tipiche dei soulslike.

Ovviamente l’estensione non aggiunge nuove funzionalità a Gmail né migliora la produttività, ma rappresenta un piccolo easter egg pensato per i fan dei videogiochi.

Un modo leggero e autoironico per rendere più sopportabile la gestione della posta elettronica, specialmente durante le giornate più intense.

In attesa che qualcuno realizzi anche una versione “YOU DIED” per le email inviate per errore, Gmail Email Sent dimostra ancora una volta come il linguaggio dei videogiochi riesca a infilarsi ovunque, persino nella più temuta delle boss fight moderne: la casella di posta.