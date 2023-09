Amazon Prime: scopri come ottenere gratis 3 mesi di Kindle Unlimited

In vista della tanto attesa Festa delle offerte Prime, Amazon ha riservato una sorpresa davvero speciale per tutti gli amanti della lettura digitale, ed in particolare per gli abbonati Prime: un'offerta imperdibile che celebra l'unione tra tecnologia e letteratura. Oggi, vi presentiamo una chance esclusiva di immergervi in mondi inesplorati, scoprire storie avvincenti e ampliare le vostre conoscenze senza alcun costo. Grazie ad Amazon, potrete godere di ben 3 mesi di abbonamento gratuito a Kindle Unlimited, un servizio che trasforma la vostra routine quotidiana in un'avventura senza fine.

Kindle Unlimited, perché abbonarsi?

Kindle Unlimited è molto più di un semplice servizio di lettura digitale: è una finestra aperta su universi di parole, accessibile da una varietà di dispositivi smart. Non è necessario possedere un dispositivo Kindle; potrete esplorare l'ampia libreria di Kindle Unlimited direttamente dal vostro smartphone o tablet, grazie all'applicazione gratuita. La vasta gamma di generi disponibili, dalla narrativa alla saggistica, dai fumetti ai classici, e le costanti nuove uscite, rendono Kindle Unlimited il compagno ideale per ogni tipo di lettore.

In condizioni normali, questo servizio ha un costo di 9,99€ al mese, un investimento minimo per un mondo di scoperte. Tuttavia, con questa offerta esclusiva, potrete godere di tre mesi completamente gratuiti. Al termine del periodo promozionale, l'abbonamento proseguirà automaticamente a meno che non decidiate di disattivarlo, operazione semplicissima e veloce da effettuare attraverso il vostro profilo su Amazon.

Ricordiamo che per accedere a questa promozione imperdibile, è essenziale avere un account Amazon che non sia mai stato registrato a Kindle Unlimited, né con abbonamenti a pagamento né con altre offerte gratuite in passato. È un'occasione in oro, dedicata agli abbonati Amazon Prime, in preparazione della Festa delle Offerte Prime che si avvicina. Non perdete tempo, l'offerta è disponibile solo per un periodo limitato, ovvero fino al prossimo 11 ottobre.

Termini e condizioni

L’offerta promozionale è valida per un periodo limitato.

Per poter usufruire dell’offerta promozionale è necessario essere in possesso di un account su Amazon.it: elettronica, libri, musica, fashion, videogiochi, DVD e tanto altro e iscriversi a Kindle Unlimited durante il periodo di durata dell’offerta promozionale.

I clienti attualmente iscritti a Kindle Unlimited con periodo d’uso gratuito di 30 giorni o con piena iscrizione non possono usufruire dell’offerta promozionale. I clienti che hanno beneficiato di un’offerta promozionale di Kindle Unlimited o del periodo d’uso gratuito di 30 giorni nei trentasei mesi antecedenti l’inizio dell’offerta promozionale potrebbero non essere idonei per tutte le offerte promozionali relative a tale servizio.

L'offerta promozionale è valida solo per i clienti residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano.

L’offerta promozionale è soggetta alle Condizioni Generali di Uso e Vendita di Amazon.it e alle Condizioni d’uso di Kindle Unlimited.

Al termine del periodo promozionale, l’iscrizione a Kindle Unlimited si rinnova automaticamente a 9,99€ al mese.

L’iscrizione a Kindle Unlimited può essere annullata in qualsiasi momento da www.amazon.it/kucentral.

L’offerta promozionale è limitata a un solo cliente e a un solo account.

L’offerta promozionale non è cumulabile con altre promozioni.

L’offerta promozionale non è trasferibile né e non può essere venduta a terziconvertibile in denaro.

Non perdete questa occasione: se non avete mai sperimentato il servizio e desiderate accedere a oltre un milione di ebook inclusi, Kindle Unlimited è a vostra disposizione con un'iscrizione gratuita di tre mesi. Un'opportunità imperdibile per lettori di tutte le età.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l'occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.