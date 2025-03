Altro che Switch 2: gli autori di Goat Simulator annunciano Goat Direct

State aspettando il 2 aprile per il Nintendo Direct di Switch 2? Lasciate perdere, il vero evento è il Goat Direct degli autori di Goat Simulator.

Coffee Stain North, lo studio dietro la serie Goat Simulator, ha annunciato un evento digitale che anticipa la tradizionale stagione estiva delle presentazioni videoludiche.

Il "Goat Direct", questo il nome dell'appuntamento, si terrà il 1 aprile alle 16:00 ora italiana sul canale YouTube della software house, con la promessa di rivelare novità significative sia per Goat Simulator 3 che per altri progetti sviluppati con partner esterni (tramite Gamespot).

La data scelta è abbastanza indicativa del tono di voce che ha sempre tenuto Coffee Satin North, ma l'evento non è uno scherzo e si farà. Salvo sorprese dell'ultimo minuto, ovviamente.

Tanto che Coffee Stain ha voluto rassicurare il pubblico che non si tratterà di uno scherzo, ricordando come precedenti annunci, come un musical di Goat Simulator, non si siano mai concretizzati.

Santiago Ferrero, direttore creativo dello studio, ha descritto l'evento come «il gran finale dell'anno dell'anniversario di Goat Simulator», precisando che il 2024 sarà per sempre ricordato come l'Anno della Capra nei cuori del team.

Durante il Goat Direct, gli spettatori potranno aspettarsi aggiornamenti su «Goat Simulator: The Card Game», un progetto precedentemente annunciato che espande l'universo caprino verso nuovi orizzonti ludici. Ma Coffee Stain ha promesso anche «diversi annunci segreti», alimentando la curiosità della community.

Resta da vedere se il Goat Direct manterrà le promesse o si rivelerà l'ennesimo scherzo capriccioso di una software house che ha fatto dell'imprevedibilità il proprio marchio di fabbrica. Come quella volta in cui è stata annunciata una remastered del primo capitolo, o ricordando sempre il fatto che non esiste un Goat Simulator 2.

