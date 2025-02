A quanto pare è in arrivo un nuovo bundle PS5 da GOTY

Dopo aver conquistato il titolo di Gioco dell’Anno 2024, Astro Bot sembra pronto a tornare sotto i riflettori con un nuovo bundle PS5 dedicato.

Secondo le ultime indiscrezioni, il pacchetto includerà una PlayStation 5 Standard (che trovate su Amazon) con lettore disco e un codice di download per il gioco.

Le informazioni arrivano da fonti affidabili del settore (via Deadlabs) e suggeriscono che il bundle sarà disponibile quasi certamente in Europa e Nord America.

Sebbene il prezzo non sia stato ancora confermato, le previsioni indicano una cifra compresa tra 474 e 499 euro. Possibile anche una promozione di lancio per incentivare le vendite.

Quanto alla data d’uscita, il pacchetto dovrebbe arrivare intorno al 13 marzo 2025, anche se non è escluso che venga annunciato ufficialmente nel prossimo State of Play, previsto pare entro e non oltre il 14 febbraio.

Non è la prima volta che Sony punta su questa strategia commerciale: di recente, l’azienda ha lanciato nuovi bundle PS5 dedicati a Monster Hunter Wilds in Giappone, confermando la volontà di proporre edizioni speciali delle sue console in abbinamento a titoli di successo.

L’operazione ha senso: Astro Bot (che ho recensito qui) ha dimostrato di essere uno dei giochi più apprezzati dell’ecosistema PlayStation, esaltando le potenzialità del DualSense e incarnando l’anima più creativa e sperimentale di Sony.

Legare il brand a un bundle potrebbe spingere ulteriormente le vendite della console, specie tra chi non ha ancora fatto il salto alla next-gen.

Nel frattempo, per chi possiede già una PS5, il consiglio è di monitorare le offerte per Astro Bot, che potrebbe tornare in sconto con l’avvicinarsi del lancio del nuovo pacchetto. Vi aggiorneremo come sempre.

E a proposito di sconti, su PlayStation Store sono disponibili nuove offerte del fine settimana in esclusiva per gli utenti iscritti a PS Plus: vediamo i migliori.